Lauterbach: Dänemark hat bei Astrazeneca überreagiert

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach reagiert mit Kritik auf die Entscheidung der dänischen Regietung, die Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca wegen angeblicher Nebenwirkungen vorerst auszusetzen. "Wir haben sehr viel Erfahrung mit Astrazeneca in England gesammelt - und es sind keine schweren Komplikationen aufgetreten", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben). "Aus meiner Sicht hat Dänemark überreagiert."

Er würde "auf keinen Fall die Impfung von Astrazeneca in Deutschland stoppen", sagte Lauterbach. Die Thrombose-Häufigkeit, die man jetzt in Dänemark gesehen habe, "entspricht genau der Thrombose-Häufigkeit bei Nicht-Geimpften". Ein Zusammenhang sei sehr unwahrscheinlich. "Diese Einzelfälle sind kein Anlass, an der Sicherheit des Impfstoffs von Astrazeneca zu zweifeln", sagte Lauterbach.

Foto: über dts Nachrichtenagentur