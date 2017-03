Lauter, schneller, breiter: Die Formel-1-Saison 2017 live bei Sky

Unterföhring (ots) -- Sky überträgt alle 20 Grand-Prix-Wochenenden, vom 1. FreienTraining bis zur Siegerehrung live und ohne Werbeunterbrechung- Der Saisonauftakt in Australien ab Donnerstagnacht live bei Sky- Tanja Bauer, Marc Surer und Sascha Roos führen durch dieRennwochenenden bei SkyDas Warten hat ein Ende: Die 68. Formel-1-Saison steht unmittelbarvor dem Start und die 20 Fahrer sind bereit, die Motoren endlichwieder aufheulen zu lassen. Breitere Reifen, lautere Motoren undhöhere Kurvengeschwindigkeiten versprechen für das Jahr 2017spektakuläre Unterhaltung in der Königsklasse des Motorsports.Der Saisonauftakt findet an diesem Wochenende in Melbourne statt.Beim Grand Prix von Australien und den 19 weiteren Rennwochenendendürfen sich Sky Kunden auch 2017 auf die umfangreichsteFormel-1-Berichterstattung im deutschsprachigen Raum freuen:Insgesamt über neun Stunden live pro Grand Prix, vom ersten FreienTraining bis zur Siegerehrung ohne Werbeunterbrechung. Darüber hinausbietet Sky die Rennen und die Qualifyings in der Regel in mehrerenzusätzlichen frei wählbaren Perspektiven und in der Sky HD Fan Zonean.Das Team von Sky vor Ort2017 geht die Formel 1 bei Sky in ihre 22. Saison. Von derPremiere 1996 bis heute immer dabei: Sky Experte und Co-KommentatorMarc Surer, der in dieser Zeit 364 von 365 Rennwochenenden bei Skylive begleitete. An der Seite von Sascha Roos (Twitter: @Sky_SaschaR)wird er auch in dieser Saison die Formel 1 auf Sky kommentieren.Tanja Bauer (Twitter: @Sky_Tanja) wird als Moderatorin undBoxengassen-Reporterin durch die Rennwochenenden führen.Wie bereits in der Vorsaison werden Sky Zuschauer an denBildschirmen von der engen redaktionellen und produktionstechnischenZusammenarbeit mit Sky UK und Sky Italia profitieren. Neben einergemeinsamen Produktion bei den Rennen vor Ort erhält der Zuschauerdurch den Austausch zwischen den Redaktionen von Sky Deutschland, SkyUK und Sky Italia noch mehr aktuelle und exklusive Informationen.Unter anderem werden die bewährten Sky UK Experten Damon Hill, MartinBrundle und Johnny Herbert sowie Sky Italia Experte JacquesVilleneuve auch im Rahmen der Übertragungen von Sky Deutschland zusehen sein.Neu im Team der englischen Kollegen ist ab dieser Saison derMotorsportingenieur Pat Symonds, der Michael Schumacher währenddessen ersten beiden WM-Titeln 1994 und 1995 bei Benetton alsRenningenieur begleitete. Zuletzt war der Brite bis Ende dervergangenen Saison als Technikchef bei Williams tätig.Auch die Interviews der englischen und italienischen Übertragungenkönnen in die Live-Sendung von Sky Deutschland integriert werden.Die Formel 1 auf sky.de, Facebook und TwitterNeben der Live-Übertragung können Motorsport-Fans bei Sky auf demSecond Screen noch näher dran am Geschehen sein. Über denTwitter-Account von Sascha Roos (@Sky_SaschaR) und unter dem Hashtag#F1Sky können die Zuschauer ihre Fragen stellen, von denen einigeauch in der Live-Übertragung beantwortet werden. Darüber hinauswerden auf facebook.com/SkySportDE unter anderem regelmäßigeFacebook-Livestreams und Video-Blogs von Sky Kommentator Sascha Roosvor Ort zu sehen sein.Auf sky.de sind zudem Highlight-Videos von der Rennstrecke sowieAussagen der Fahrer und Verantwortlichen bereits zeitnah nachÜbertragungsende frei verfügbar.Die Formel 1 mit Sky On Demand und Sky Go erlebenMit Sky Go können Motorsport-Fans in Deutschland und Österreichauch unterwegs live dabei sein, wenn Sebastian Vettel, Lewis Hamiltonund Co um Siege kämpfen. Zusätzlich stehen alle freien Trainings, dieQualifyings und die Rennen mit Sky On Demand (sky.de/ondemand) undSky Go (sky.de/go) auch nach der Live-Übertragung auf Abruf zurVerfügung.Der Saisonauftakt in Australien live bei Sky und Sky Go sowie ohnelange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen SkySportsbars:Freitag:1.55 Uhr: das 1. Freie Training auf Sky Sport 2 HD5.55 Uhr: das 2. Freie Training auf Sky Sport 2 HDSamstag:3.55 Uhr: das 3. Freie Training auf Sky Sport 2 HD6.50 Uhr: das Qualifying auf Sky Sport 2 HDab 6.50 Uhr außerdem verfügbar:"Sky Onboard" auf Sky Sport 3 HD, "Sky Pitlane" auf Sky Sport 8HD, "Sky Timing Page" auf Sky Sport 9 HD, "Sky Track Positions" aufSky Sport 10 HDSonntag:6.00 Uhr: Vorberichte, das Rennen, Analysen und Interviews auf SkySport 1 HDab 6.55 Uhr außerdem verfügbar:"Sky Onboard" auf Sky Sport 3 HD, "Sky Pitlane" auf Sky Sport 9HD, "Sky Timing Page" auf Sky Sport 9 HD, "Sky Track Positions" aufSky Sport 10 HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell