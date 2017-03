Laut neuem Bericht wurde bei mehr als 180.000 Konsumgüterprodukten die Zusammensetzung geändert

Paris (ots/PRNewswire) -Umfrage des Consumer Goods Forum zeigt, wie sich seine Mitgliederdurch gemeinsame Gemeinschaftsprogramme für eine gesündereLebensweise einsetzenNeue Daten des Consumer Goods Forum(http://www.theconsumergoodsforum.com) ("CGF") zeigen, dass seit 2016bei mehr als 180.000 Konsumgüterprodukten die Zusammensetzunggeändert wurde. Von der Branche initiierte Programme zur Förderungeiner gesünderen Ernährungs- und Lebensweise wurden in über 30.000Gemeinden weltweit aufgelegt. Die Daten stammen aus dem aktuellen CGFHealth & Wellness Progress Report (http://bit.ly/2017HWReport), dergemeinsam mit Deloitte entwickelt wurde. Darin wird beschrieben, wiesich seine Mitglieder gemeinsam für eine gesündere Lebensweise vonKonsumenten und Mitarbeitern auf der ganzen Welt einsetzen.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20151201/292056LOGO )Die Umfrage, die im vierten Jahr in Folge durchgeführt wurde undals einzige sowohl Einzelhändler als auch die Hersteller vonKonsumgütern erfasst, offenbarte unter anderem folgende Ergebnisse:- Bei mehr als 180.000 Konsumgüterprodukten wurde die Zusammensetzunggeändert; 75 % der befragten Mitglieder haben Neuzusammensetzungenvon Produkten bestätigt. Lebensmittel- und Getränkehersteller habenbei Neuzusammensetzungen in erster Linie Natrium und Zuckerentfernt; als Nährstoffe wurden vor allem Vollkorn und Vitaminezugesetzt. Die Hersteller von Körperpflege- und Hygieneartikelnhaben bei Neuzusammensetzungen hauptsächlich Parabene entfernt.- Von der Branche initiierte Gesundheits- und Wellnessprogramme habenüber 30.000 Gemeinden erreicht; 72 % der befragten Mitglieder habensich mit gesellschaftlichen Interessenvertreter zusammengetan.- Über 386.000 Schulen haben sich an Aufklärungsprogrammen zu denThemen Gesundheit und Wellness beteiligt.- 93 % der Befragten erklärten, dass eine "große Mehrheit" derMitarbeiter Zugang zu Mitarbeiterprogrammen für Gesundheit undWellness haben.- 44 % bestätigten, dass sie von nationalen bzw. regionalenRegierungen zum Thema Verbesserung der Gesundheit und Wellnessangesprochen wurden.Die mitgliederinitiierte Initiative geht auf die Verpflichtung derCGF-Mitglieder (http://www.theconsumergoodsforum.com/health-and-wellness-resources/case-studies) zurück, an der Lösung der größtenaktuellen Herausforderungen bezüglich Gesundheit und Lebensweisemitzuarbeiten. Die Hauptsponsoren waren Nestlé und Ahold Delhaize mitUnterstützung einiger der weltweit größten Konsumgütermarken undEinzelhändler (http://bit.ly/2017HWReport#page=4).Mehr Unternehmen als je zuvor liefern DatenIm Vergleich zu 2015 stieg die Zahl der Unternehmen, die 2016Daten lieferten, um mehr als 30 %. Über 100 Mitgliedsunternehmengeben heute Auskunft darüber, wie sie die Gesundheits- undWellnessvorsätze (http://www.theconsumergoodsforum.com/health-and-wellness-strategic-focus/resolutions) des CGF und die Verpflichtungenumsetzen. Das zeigt klar, dass sich die Branche durch förderlicheMaßnahmen an der Bekämpfung der Adipositasepidemie und des Anstiegsnicht übertragbarer Krankheiten beteiligt. In dem Bericht liest manaber auch, dass noch viel getan werden muss, um einen ganzheitlichen,branchenweiten Ansatz für Gesundheit und Wellness aufzugreifen --unter anderem im Lebensmittel-, Getränke-, Körperpflege- undHygieneartikelbereich -- und zu einer Kultur der Präventionbeizutragen.Paul Bulcke, Vorstandsmitglied und designierterVorstandsvorsitzender von Nestlé S.A., und Dick Boer, President andCEO von Ahold Delhaize, und Co-Sponsoren der Gesundheits- undWellnessinitiative des CGF auf Vorstandsebene, sagten: "Es isterkennbar, dass CGF-Mitglieder Anstrengungen unternehmen, um Menschenauf der ganzen Welt bei einer gesünderen Lebensweise zu unterstützen.Aber das ist ein laufendes Projekt, und wir ermutigen alleUnternehmen nachdrücklich, sich dieser gemeinschaftlichen Initiativeanzuschließen. Der CGF-Vorstand (http://www.theconsumergoodsforum.com/about-the-forum/our-board-of-directors) ist sich seit Langembewusst, dass Gesundheit und Wellness wesentlich zur Stabilität undzum Wohlstand von Nationen beitragen. Wir haben dies zu einer unsererPrioritäten erklärt, damit wir einen positiven Beitrag für dieMenschen leisten können, für die wir jeden Tag und überall arbeiten."Herausforderungen bei der Umsetzung und Schritte in die richtigeRichtungDie vom CGF-Vorstand 2011 bzw. 2014 verabschiedeten Vorsätze undVerpflichtungen (http://www.theconsumergoodsforum.com/health-and-wellness-strategic-focus/commitments) legen den Schwerpunkt auf bestimmteBereiche, wo Einzelhändler und Hersteller zusammenarbeiten können, umpositive Veränderungen auf den Weg zu bringen und Menschen bei derfundierten Entscheidungsfindung bezüglich Ernährung und Lebensweisezu unterstützen. Insgesamt legen die Ergebnisse einen gutenFortschritt nahe, allerdings erweist sich das Tempo der Umsetzung derjeweiligen Ziele als schwierig.79 Unternehmen (77 %) erklärten, dass sie für mindestens einen derVorsätze Richtlinien aufgelegt und Programme implementiert hätten,während 55 Unternehmen (54 %) erklärten, dass sie für alle dreiRichtlinien aufgelegt und Programme implementiert hätten.Angesichts 30 % mehr Befragten im Vergleich zum Vorjahr ist derZuwachs engagierter Mitglieder positiv zu bewerten, und das CGF-Team"Gesundheit & Wellness" erwartet, dass die Zahl der Befragten bei dernächsten Umfrage noch höher liegen wird. CGF bezeichnet das breitereEngagement der Branche bei dieser kollektiven Initiative als einermutigendes Zeichen und wird sich weiterhin dafür einsetzen, dasEngagement auszuweiten, um die kritische Masse für einewirkungsvolle, nutzbringende Arbeit zu erreichen.Sharon Bligh (https://twitter.com/SharonBligh75), Leiterin desBereichs Health & Wellness beim Consumer Goods Forum, sagte: "Auf dieArbeit unserer Mitglieder und ihren gemeinsamen Einsatz für einegesundere Lebensweise können wir wirklich stolz sein. Es istoffensichtlich, dass Großunternehmen weltweit mit gutem Beispielvorangehen, aber viele andere Unternehmen sind unserer kollektivenInitiative gerade erst beigetreten. Das CGF muss auch weiterhin alsglobale Plattform agieren, die Mitglieder zu positiver Veränderungermutigt und die notwendige Unterstützung bereitstellt,beispielsweise in Form von Toolkits, Fallstudien und Workshops. Wirsind guter Dinge, dass der offensichtliche Fortschritt eineInspiration für alle Mitglieder sein wird. Je mehr Mitglieder einenBeitrag zu den laufenden Anstrengungen leisten und Wissen und BestPractices beisteuern, desto leichter wird es für andere, dem Beispielzu folgen."Health & Wellness Progress Report herunterladen(http://bit.ly/2017HWReport)Informationen zum Consumer Goods ForumDas Consumer Goods Forum ("CGF(http://www.theconsumergoodsforum.com/)") ist ein internationales,paritätisch aufgebautes Branchennetzwerk, dessen Mitglieder dieweltweite Annahme von Praktiken und Normen fördern will, die derKonsumgüterindustrie weltweit dienlich sind. Es setzt sich aus CEOsund Mitgliedern der Geschäftsführung von ungefähr 400 Einzelhändlern,Herstellern, Dienstleistungsanbietern und anderen Stakeholdern in 70Ländern zusammen und spiegelt die Vielfalt der Industrie hinsichtlichGeografie, Größe, Produktkategorie und -format wieder. DieMitgliedsunternehmen erwirtschaften zusammen Umsätze in Höhe von 3,5Billionen EUR und beschäftigen nahezu 10 Millionen direkt angestellteMitarbeiter, wobei weitere 90 Millionen zugehörige Stellen entlangder Lieferkette hinzukommen. Verwaltet wird es vom Vorstand, zu demmehr als 50 CEOs von herstellenden Unternehmen und Einzelhändlerngehören. Weitere Informationen finden Sie unter:http://www.theconsumergoodsforum.com.Pressekontakt:CGF: Sharon BlighDirectorHealth & Wellnesshw@theconsumergoodsforum.comoder Lee GreenSenior ManagerCommunications+33-182-009-570 oder l.green@theconsumergoodsforum.comOriginal-Content von: The Consumer Goods Forum, übermittelt durch news aktuell