Laut einer PTOLEMUS-Studie sehen Automobilhersteller LiDAR als die Zukunft autonomer Fahrzeuge

Brüssel (ots/PRNewswire) - Gemäß einer neuen Studie der PTOLEMUSConsulting Group wird die Mehrheit der OEMs zur Bereitstellungvollautomatisierter Fahrzeuge auf einen Technologie-"Cocktail" mitLiDAR als Schlüsselelement zurückgreifen. Somit soll sich in Bezugauf das Sichtvermögen nicht mehr ausschließlich auf Radargeräte undGeschwindigkeitskameras verlassen werden, ein Ansatz, der vonUnternehmen wie Tesla verfechtet wird.PTOLEMUS schätzt die Summe, die OEMs für eine sichereVollautomatisierung (SAE-Level 4) aufbringen müssen, im Jahr 2022 aufüber 10.000 Dollar pro Fahrzeug, so dass es nahezu unmöglich ist,vollautomatisierte Privatfahrzeuge für unter 100.000 Dollaranzubieten und Massenfertigungen nicht in Frage kommen.PTOLEMUS sagt die Einführung von Robo-Taxis für 2021 voraus, daihre fahrerlose, rund-um-die-Uhr zur Verfügung stehendeEinsatzfähigkeit Fahrdienstunternehmen wie Waymo die Möglichkeitbietet, Investitionskosten zu amortisieren. Der Massenmarkt wird danndie Einführung von L4-Technologien wie 'automatisierten Parkservice'und 'Highway-Drive' bei Fahrzeugen der Oberklasse beobachten können.Frederic Bruneteau, der Managing Director von PTOLEMUS, erklärte:"Vor zwei Jahren waren die meisten OEMs felsenfest davon überzeugt,dass Sensoren und künstliche Intelligenz ausreichend sein würden.Schwere Unfälle drängten jedoch nach intensiverenSicherheitsvorkehrungen, was zusätzliche Redundanzschichtenunabwendbar machte. Wir gehen davon aus, dass einemAutomatisierungskonzept, das 'gerade gut genug ist', niemals dieZulassung weltweiter Regulierungsbehörden erteilt wird."Die Autonomous Vehicle Technology & Supplier's Global Study giltals weltweit erste technologie- und anbieterübergreifende Evaluierungder AV-Industrie. Die Studie setzt die Forschungsarbeiten von 80Technologieunternehmen und Interviews mit über 20 kritischenAnbietern wirksam ein und beantwortet Fragen wie:- Auf welche Technologien werden OEMs zurückgreifen?- Wer ist der weltweit führende Anbieter vonAutomatisierungstechnologien?- Auf welche Weise werden AV-Technologien sich weiterentwickeln?- Wie sieht die Kostenentwicklung für die wichtigsten Sensoren,Kartenmaterial undsonstige Komponenten aus?- Wann und wie werden selbstfahrende Fahrzeuge erhältlich sein?Die Studie- Über 500 Seiten Analyseberichte- Eine Bewertung der 13 bedeutendsten AV-Technologien- Prognosen für 2018-2030 bezüglich des Um- und Absatzes fürHauptsensoren und -komponenten- Detaillierte Profile und ein unabhängiges Ranking der 20bedeutendsten Anbieter von AV-TechnologienStichworte: ADAS, KI, selbstfahrende Fahrzeuge, Kameras,fahrerlose Autos, HA GNSS, HD-Karten, IMU, LiDARs, machinellesLernen, OEMs, Prozessoren, Radargeräte, Ultraschallsensoren,Robo-Taxis, Tesla, V2X, Waymo.Informationen zur PTOLEMUS Consulting GroupPTOLEMUS ist das erste Strategieberatungs- undForschungsunternehmen, das sich ganz vernetzter und autonomerMobilität verpflichtet hat. Es unterstützt führende öffentlicheEinrichtungen, Technologieunternehmen, Automobil-OEMs, Versicherungensowie Mobilitätsdienstanbieter dabei, ihre Mobilitätsstrategien zudefinieren und umzusetzen.