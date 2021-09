Laut Wall Street: 5 Aktien mit 195 % bis 467 % Steigerungspotenzial

Wichtiger Punkt vorab:

Die hohen Kursziele der Wall Street entpuppen sich für die meisten Aktien als Märchen.

Seit dem Tiefpunkt am 23. März 2020 war der Aktienmarkt praktisch nicht mehr zu stoppen. Der S&P 500 brauchte weniger als 17 Monate, um seinen Wert zu verdoppeln. Es war die stärkste Erholung von einer Baisse der Geschichte.

Aber jetzt kommt der Clou: Selbst wenn der Markt neue Allzeithochs erreicht, sind nach Ansicht einiger Wall-Street-Investmentbanken und -Analysten immer noch ernsthafte Chancen im Markt. Wenn das Höchstkursziel für jede der folgenden fünf Aktien erreicht wird, können die Aktionäre mit Gewinnen rechnen, die von 195 bis zu 467 % reichen.

Plug Power: Wachstumspotenzial von 195 %

Wer sein Geld verdreifachen will, dem würde der Analyst Amit Dayal von H.C. Wainwright zum Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lösungsunternehmen Plug Power (WKN: A1JA81) raten. Dayals Kursziel von 78 US-Dollar impliziert einen Aufwärtstrend von 195 % gegenüber dem Schlusskurs von vor zwei Wochen.

Der Grund für die Hausse bei Plug Power liegt in dem mehrere Jahrzehnte andauernden Fahrzeugaustauschzyklus, der für Verbraucher und Unternehmen bevorsteht. Im Kampf gegen den Klimawandel werden alternative Energielösungen einschließlich Wasserstoff-Brennstoffzellen immer beliebter.

Im Januar schloss Plug Power zwei bedeutende Partnerschaften ab und festigte damit seinen Status als Vorreiter im Bereich der alternativen Energien. Die SK Group beteiligte sich mit 10 % an Plug und will gemeinsam mit dem Unternehmen Brennstoffzellenfahrzeuge und Wasserstofftankstellen in ganz Südkorea einführen. In einem Joint Venture mit dem französischen Automobilhersteller Renault wird das Duo den europäischen Markt für leichte Nutzfahrzeuge ins Visier nehmen.

Obwohl die Chancen, die sich Plug Power bieten, groß sind, ist das Unternehmen noch nicht profitabel. Auch der Aufbau von Produktionskapazitäten ist nicht ohne Probleme zu bewältigen. Plug ist mit Sicherheit vielversprechend, aber ein Kursziel von 78 US-Dollar ist wahrscheinlich etwas zu hoch gegriffen.

Zogenix: Wachstumspotenzial von 319 %

Die Small-Cap-Biotech-Aktie Zogenix (WKN: A14V7E) bietet nach Ansicht der Wall Street ebenfalls ein erhebliches Kurspotenzial. Mit dem höchsten Kursziel von 62 US-Dollar könnten sich die Aktien von Zogenix mehr als vervierfachen.

Der Optimismus, der das Unternehmen umgibt, hat mit dem von der US Food and Drug Administration (FDA) zugelassenen Medikament Fintepla zu tun, das auf die Behandlung einer Reihe von Anfallskrankheiten abzielt. Es ist bereits für die Behandlung des Dravet-Syndroms zugelassen und Zogenix plant, im dritten Quartal einen ergänzenden Antrag für ein neues Medikament (sNDA) einzureichen, um den Anwendungsbereich von Fintepla auf das Lennox-Gastaut-Syndrom (LGS) zu erweitern. Wird dieser sNDA genehmigt, könnte der kommerzielle Verkauf bereits in der ersten Hälfte des Jahres 2022 beginnen. Das schnelle Wachstum von Fintepla dürfte Zogenix in den nächsten drei Jahren zumindest nominal zu einer der am schnellsten wachsenden Aktien der Welt machen.

Die Steigerung des Umsatzes von Fintepla wird jedoch kein Kinderspiel für Zogenix sein. Das liegt daran, dass GW Pharmaceuticals, das im Mai von Jazz Pharmaceuticals übernommen wurde, ein sehr erfolgreiches, auf Cannabinoiden basierendes Medikament zur Verringerung von Krampfanfällen in den Apothekenregalen hat. Epidiolex erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von fast 156 Mio. US-Dollar und hatte eine längere Anlaufzeit für den Aufbau von Umsätzen bei Dravet und LGS als Fintepla. Zwar scheint es für beide Unternehmen genug Platz zu geben, um nebeneinander zu bestehen, aber es besteht das Potenzial für Wachstumsschmerzen.

Inovio Pharmaceuticals: Wachstumspotenzial von 311 %

Eine weitere Aktie, die von der Wall Street sehr gelobt wird, ist das in der klinischen Phase befindliche Biotech-Unternehmen Inovio Pharmaceuticals (WKN: A115GK). Oppenheimer-Analyst Hartaj Singh glaubt, dass die Aktien von Inovio 35 US-Dollar wert sind, was einen Anstieg von 311 % gegenüber dem Schlusskurs der letzten Woche bedeutet.

Singhs hochgestecktes Kursziel basiert vor allem auf dem erwarteten Erfolg und dem kurzfristigen Umsatzpotenzial von INO-4800, einem Impfstoff gegen das Coronavirus, der für eine globale Phase-3-Studie bereit ist. Angesichts der Milliarden von Menschen, die noch geimpft werden müssen, gibt es sicherlich Chancen für ein halbes Dutzend oder mehr große Unternehmen, die bei der Impfung und/oder Auffrischungsimpfung helfen. Singh glaubt auch, dass VGX-3100, ein experimentelles Medikament gegen Humane Papillomviren, ein Erfolg für Inovio werden könnte.

Eine Sache, an der es dem Unternehmen noch nie gemangelt hat, ist ein robustes Portfolio an experimentellen Kandidaten. Inovio listet derzeit elf neue Wirkstoffe auf, die sich in verschiedenen Stadien der klinischen Prüfung befinden. Was dem Unternehmen bisher fehlte, war eine erfolgreiche Studie im Spätstadium. In den mehr als vier Jahrzehnten seit der Gründung des Unternehmens hat noch nie ein von Inovio entwickeltes Produkt den Weg in die Apothekenregale gefunden.

Darüber hinaus bremsten die Behörden INO-4800 in den USA aus, was das Unternehmen dazu zwang, seine Studie auf internationale Märkte auszuweiten. Eine Kombination aus teilweiser klinischer Zurückhaltung durch die FDA und dem Abzug aller US-Finanzmittel für die Phase-3-Studie von Inovio hat das Unternehmen seiner Chance beraubt, früh vom Corona-Impfstoff zu profitieren. Daher ist es hier wohl am besten, bei Inovio Pharmaceuticals eine abwartende Haltung einzunehmen.

Intercept Pharmaceuticals: Wachstumspotenzial von 467 %

Die Crème de la Crème der Chancen, zumindest auf dieser Liste, ist der auf Lebererkrankungen fokussierte Biotech-Small-Cap Intercept Pharmaceuticals (WKN: A1J5U0). Yasmeen Rahimi von Piper Sandler stuft Intercept mit einem Kursziel von 82 US-Dollar ein. Wenn dies zutrifft, würde die Aktie gegenüber dem Schlusskurs der vergangenen Woche um 467 % zulegen.

Obeticholsäure (OCA) als Mittel zur Behandlung der nichtalkoholischen Steatohepatitis (NASH) ist für Intercept ein entscheidender Faktor. NASH betrifft 2 bis 5 % der erwachsenen US-Bevölkerung, ist eine Indikation mit einem geschätzten Umsatzvolumen von 35 Mrd. US-Dollar und hat keine von der FDA zugelassene Behandlung auf dem Markt.

Das Hauptmedikament von Intercept hat in der Phase-3-Studie Regenerate einen der beiden co-primären Endpunkte erreicht, nämlich eine statistisch signifikante Verbesserung der Leberfibrose ohne Verschlechterung der NASH. Die wirksamere höhere Dosis führte jedoch auch zu einem bemerkenswerten Anstieg der Abbrüche von Studienteilnehmern und einer höheren Prävalenz von Pruritus (Juckreiz) im Vergleich zur Placebogruppe. Intercept hat bei seinem ersten Versuch, die Zulassung von OCA zu erhalten, einen Complete Response Letter erhalten und beabsichtigt, weitere Studiendaten einzureichen in der Hoffnung, dass es in die Apothekenregale kommt. Selbst wenn das Medikament zugelassen und nur für eine kleine Gruppe von NASH-Patienten eingesetzt würde, könnte es ein jährliches Umsatzpotenzial in Milliardenhöhe bieten.

Darüber hinaus ist OCA von der FDA zur Behandlung der primär biliären Cholangitis (PBC) zugelassen. Mit dieser PBC-Indikation könnte Intercept einen Jahresumsatz von über 350 Mio. US-Dollar erzielen. Obwohl das Risiko-Ertrags-Profil von Intercept hier günstig ist, erscheint das Kursziel von 82 US-Dollar zu hoch.

Amarin: Wachstumspotenzial von 259 %

Eine fünfte und letzte Aktie mit einem erheblichen impliziten Aufwärtspotenzial ist die Biotech-Aktie Amarin (WKN: A0NBNG). Rahimi ist nicht nur extrem optimistisch für Intercept, sondern hält auch an einem Kursziel von 19 US-Dollar für Amarin fest. Dies deutet darauf hin, dass geduldige Aktionäre ein Wachstumspotenzial von 259 % erwarten können.

Amarin ist ein beliebter Medikamentenentwickler, der sicherlich in einem Tauziehen zwischen Optimisten und Pessimisten gefangen ist. Letztes Jahr brachen die Aktien des Unternehmens ein, nachdem Vascepa, ein von der FDA zugelassenes Medikament zur Senkung des Risikos kardiovaskulärer Ereignisse in Kombination mit Statinen, in den Vereinigten Staaten für ungültig erklärt wurde. Dies ermöglichte es Generikaherstellern, mit deutlich günstigeren Versionen von Vascepa auf den Markt zu kommen.

Andererseits ist das Patent von Vascepa in Europa noch fast zwei Jahrzehnte lang geschützt, und das Unternehmen wird seinen Verkaufsschlager, der in Übersee unter dem Namen Vazkepa bekannt ist, in diesem Jahr in Deutschland und Großbritannien auf den Markt bringen. Und obwohl Vascepa in den USA acht Monate lang (bis Juni 2021) mit Generika konkurrierte, konnte es seinen Marktanteil von 89 % in seiner Kategorie halten.

Das Unternehmen verfügt außerdem über 523 Mio. US-Dollar an Barmitteln, Barmitteläquivalenten und langfristigen Investitionen, verglichen mit mageren 8,9 Mio. US-Dollar an langfristigen Leasingverbindlichkeiten und keinen ausstehenden Schulden. Das ist ein Viertel des Marktwerts des Unternehmens in bar, und das Unternehmen wird effektiv zum dreifachen Umsatz gehandelt. Wenn Vazkepa in Europa durchstartet und Amarin zu wiederkehrender Rentabilität gelangt, ist ein Kursziel von 19 US-Dollar möglich.

