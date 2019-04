Laut Smith & Williamson bringt karibisches CBI keinen unlauteren Steuervorteil ein - CBI Index

London (ots/PRNewswire) - Smith & Williamson, eine führendeSteuerberatungsgesellschaft mit Hauptsitz im Vereinigten Königreich,ist das zweite Unternehmen, dass sich zur Beziehung vonStaatsbürgerschaft durch Investment (citizenship by investment, CBI)und Besteuerung äußert. In einem Bericht(https://cbiindex.com/reports/), der im April 2019 veröffentlichtwurde, veranschaulichte das Unternehme, das sich in unabhängigemBesitz befindet, die Unterschiede zwischen Staatsbürgerschaft,Wohnort und dem Steuerdomizil einer Person und unterstrich, dass diezweite Staatsangehörigkeit keine Auswirkung auf die Steuerpflichteiner Person habe. Darüber hinaus untersuchte der Bericht, welcheVorteile gegebenenfals daraus hervorgehen könnten, nicht nur dieStaatsbürgerschaft, sondern auch das Steuerdomizil in einem der dreikaribischen Jursidiktionen zu haben, die CBI anbieten, und kam zu demSchluss: "Es kommt dadurch nicht zu einem ungebührlichenSteuervorteil und führt in vielen Fällen dazu, dass die Persondoppelt besteuert wird und nach den inländischen Steuervorschriftender betreffenden Länder keine Steuerentlastung erhalten kann."Der Bericht von Smith & Williamson Bericht folgt einem ähnlichenBericht (https://cbiindex.com/reports/) von dem globalenSteuerberatungsunternehmen Ernst & Young (EY), der am 12. März 2019veröffentlicht wurde.Der Bericht stellt fest, das Staatsbürgerschaft und Steuerdomizilnicht identisch sind, und erklärt, dass die CBI-Programme vonDominica, St. Kitts und Nevis sowie St. Lucia kein Risiko fürSteuerflucht oder falsch erklärte Steuern darstellen."In seiner Schlussfolgerung ist Smith and Williamson der Meinung,dass Staatsbürgerschaft durch Investment kein Risiko darstellt,Steuerflucht zu ermöglichen, da die Staatsbürgerschaft nichtausreicht, um das Steuerdomizil in einem Land zu erlangen.Auch der Bericht von EY schlussfolgerte: "Staatsbürgerschaft istein Konzept, dass sich vom Steuerdomizil unterscheidet.Staatsbürgerschaft sollte keine Gelegenheiten für Steuervermeidungund Steuerflucht bieten, da die Regeln für die Steuererklärung dieStaatsbürgerschaft ausdrücklich nicht als einen Test anerkennen."Die Arbeit von Smith & Williamson spielt eine wichtige Rolledabei, ein besseres Verständnis der CBI-Branche zu fördern, nichtzuletzt da bestimmte CBI-Programme schwere Kritik von derEuropäischen Kommission, der OECD und anderen Stellen erhalten haben,die auf der fehlerhaften Annahme beruhte, dass sie als einen primärenoder sekundären Vorteil ein Steuerdomizil gewähren. Smith &Williamson stellt klar, dass dies nicht der Fall ist, und bietet einedetaillierte Diskussion der Programme von Dominica, St. Kitts undNevis sowie St. Lucia, um dies zu belegen.CBI-Programme stellen kein Risiko der Steuerflucht oder einerfalschen Steuererklärung darBesteuerung, so Smith & Williamson, bezieht sich im Allgemeinenauf die Steuerpflicht einer Person, nicht auf die Staatsbürgerschaft:"Auch wenn eine Person Staatsbürgerschaftsrechte oderAufenthaltsrechte in mehreren Ländern haben kann, können dieweltweiten Einnahmen und Kapitalerträge dieser Person nur in Ländernbesteuert werden, in denen die Person für Steuerzwecke wohnhaft ist.Ob eine Person für Steuerzwecke in einem Land wohnhaft ist, hängtvon den spezifischen Regeln dieses Landes ab. In den meisten Ländern,einschließlich der karibischen CBI-Jurisdiktionen Dominica, St. Kittsund Nevis sowie St. Lucia, richtet sich der Status des Steuerdomizilseiner Person von ihren vitalen Interessen und der Ansässigkeit dieserPerson ab, d. h. dem Ort, an dem sich die Person permanentaufzuhalten gedenkt, wie es durch vergangenes oder aktuellesgewohnheitsmäßiges Verhalten erkennbar wird. Es ist "sehr selten",dass die Staatsbürgerschaft alleine über das Steuerdomizilentscheidet, wobei die USA die namhafteste Ausnahme darstellen."Daher ist die Erlangung der Staatsbürgerschaft von St. Lucia,Dominica oder St. Kitts und Nevis nicht ausreichend für eine Person,um ein Steuerdomizil in einer dieser Jurisdiktionen zu erhalten.Im Hinblick auf eine Steuererklärung nach CRS weist Smith &Williamson darauf hin, dass dies auch auf dem Steuerdomizil und nichtder Staatsbürgerschaft oder Aufenthaltsgenehmigung in einerJurisdiktion basiere und CBI-Programme folglich kein Risiko fürkorrekte CRS-Steuererklärungen darstellten.DoppelbesteuerungsabkommenDoppelbesteuerungsabkommen oder DBAs, die Smith & Williamsonuntersucht haben, sind Abkommen zwischen Ländern, um zu verhindern,dass Personen, die Steuerwohnsitze in mehr als einer Jurisdiktionhaben, für dasselbe Kapital doppelt besteuert werden. DBAs enthalten"Entscheidungstests", um zu bestimmen, in welchem Land eine Personmit doppeltem Steuerdomizil Steuern zahlen muss. Die VereintenNationen bieten ein Modell-DBA an, nach dem Entscheidungstests die"Staatsbürgerschaft nicht berücksichtigen müssen". Vielmehr ziehensie den permanenten Wohnsitz, das Zentrum vitaler Interessen undgewohnheitsmäßiges Verhalten heran. Ähnlich berücksichtigt dasOECD-Modell die Staatsangehörigkeit nur als letzte Option, wenn "alleanderen Entscheidungstests einer Person fehlgeschlagen sind".SchlussfolgerungZu einer Zeit, in der CBI häufig fehlinterpretiert wird undCBI-Programme ungerechtfertigter Kritik ausgesetzt sind, liefert dieForschungsarbeit von Smith & Williamson die notwendige Erkenntnisseüber die Bedeutung von Staatsbürgerschaft und ihre Unabhängigkeit vomSteuerdomizil. 