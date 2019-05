Laut Hannah Getachew, Youth Messenger der Belt and Road Initiative, ist Nanjing die Stadt der Bibliophilie

Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Vom 3. bis 6. April besuchteHannah Getachew mit mehr als 100 Vertretern aus 85 Ländern Nanjingerneut - zum dritten Jugendforum über Kreativität und Kulturerbeentlang der Seidenstraße. Diesmal hatte sie mehr Zeit, diesprichwörtliche Schönheit dieser östlichen "Stadt der Bibliophilie"zu erleben.Im vergangenen Jahr machte die Antwort von Präsident Xi Hannah inChina berühmt. Hannah Getachew, die an der Universität von Peking denMasterstudiengang Völkerrecht absolvierte, nahm damals am 2.Jugendforum zu Kreativität und Kulturerbe entlang der Seidenstraßeteil. In Nanjing schrieb sie unter ihrem chinesischen Namen "WuHanna" einen Brief an Präsident Xi.Hannah sagte, dass sie an Präsident Xi geschrieben habe, weil sie"angesteckt worden sei von der Atmosphäre der Stadt, der Begeisterungder Jugendvertreter und ihrem Wunsch nach internationalem Austausch".Sie merkte an, dass sie auf eine Antwort hoffe und Nanjing für ihrschönes Briefpapier danken möchte. Das Briefpapier an Präsident Xiwar ein Geschenk, das sie während ihrer Teilnahme am Forum in Nanjingerhalten hatte - ein Design mit den Gemälden des "Shizhuzhai ArtDesign" aus Nanjing. "Ich wählte dieses Briefpapier, weil es übereine lange Geschichte mit seiner Stadt verbunden ist. Ich werde michimmer an die wundervollen Momente in Nanjing erinnern, wenn ich dieseschönen Muster sehe."Hannah benutzte drei Wörter, um Nanjing zu beschreiben: alt,literarisch und kreativ. "Was mich am meisten beeindruckt, istNanjings Begeisterung für Literatur." Hannah erzählte Reportern: "Wirhaben eine starke literarische Atmosphäre in der LibrairieAvant-Garde und der Nanjing Library erlebt.""Literatur könnte in Zukunft das größte Kooperationsgebiet miteiner Entwicklungsperspektive für Nanjing und Äthiopien werden",sagte Hannah, "Die Gruppe der äthiopischen Schriftsteller ist schnellgewachsen. Meiner Meinung nach sollten beide Seiten denLiteraturaustausch fördern. Ich freue mich darauf, mich selbst darumzu bemühen, eine Rolle beim Austausch von Literatur und Kultur zuspielen."Pressekontakt:Herr FuTel: +86-10-63074558Original-Content von: The Organizing Committee of the 3rd Youth Forum on Creativity and Heritage along the Silk Road, übermittelt durch news aktuell