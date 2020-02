Laut EU-Kommission kennen nur 14 % der Reisenden ihre Rechte bei Flugverspätung!

Wiesbaden (ots) - Eine von der EU-Kommission in Auftrag gegebene Studie zeigt,dass nur ein Bruchteil der Reisenden gut informiert ist.Fast 15 Jahre nach Inkrafttreten der Fluggastrechteverordnung EU-261/2004liefert die Studie erschreckende Zahlen : Mangelndes Wissen der Passagiere: Nureine geringe Zahl der Betroffenen macht berechtigte Ansprüche geltend, ein hoherProzentsatz bekommt für eine Flugunregelmäßigkeit Nichts, oder meint, dass eineBeschwerde zwecklos ist.(Befragung von über 27.000 Personen, VeröffentlichungJänner 2020)Im Licht dieser Studie erscheinen die geplanten Änderungen derEU-Fluggastrechteverordnung, die in der laufenden Periode des Ratsvorsitzes aufder Agenda stehen, als Schritt in die falsche Richtung . Es drängt sich dieVermutung auf, dass der starken Lobby der Luftfahrtunternehmen nachgegeben wird- zu Lasten der Verbraucher.Prof. Dr. Ronald Schmid, FairPlane Unternehmenssprecher und Luftrechtsexperte :"In der Veröffentlichung des Rates vom 15.2.2020 wird suggeriert, es ginge um"Klärung rechtlicher Grauzonen". In Wirklichkeit beschneiden die meistenNeuregelungen im Wesentlichen das durch die Verordnung und die Judikatur desEuGH erreichte Schutzniveau der Fluggastrechteverordnung."Entschädigung erst ab fünf Stunden Verspätung? Der Schwellenwert für dieVerspätungsdauer, ab dem eine Ausgleichszahlung fällig wird, soll für alleReisen innerhalb der EU von 3 auf 5 Stunden erhöht werden. Für Reisen außerhalbder EU soll sich der jeweilige Schwellenwert nach der Länge des Flugs richten.Diese Änderung würde eine drastische Reduzierung der Ansprüche aufEntschädigungen für Flugreisende bedeuten.FairPlane lehnt eine Verschlechterung der Fluggastrechteverordnung vehement ab.FairPlane hat ein Maßnahmepapier (https://www.ots.at/redirect/fairplane3) mitVorschlägen zur Verbesserung der Verordnung erarbeitet und dieses bereits imvergangenen Jahr an politische Entscheidungsträger übermittelt. " Vor allem einInsolvenzschutz, ähnlich der Reisepreissicherung bei Pauschalreisen, istangesichts der zahlreichen Airline-Insolvenzen längst überfällig ," fordertUnternehmenssprecher Ronald Schmid .FairPlane (https://www.fairplane.de/) setzt sich für eine Verbesserung derVerordnung zugunsten der Verbraucher ein und geht diesen Weg konsequent weiter.Pressekontakt:Unternehmenssprecher Prof. Dr. Ronald Schmidronald-schmid@fairplane.de+49 175 59 59 243Alexandra Hawlicek, FairPlane Pressehawlicek@fairplane.de+43 699 10779592Weiteres Material: www.presseportal.de(https://www.presseportal.de/pm/130313/4531703)OTS: FairPlaneOriginal-Content von: FairPlane, übermittelt durch news aktuell