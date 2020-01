Laut Aussage der OKEx in Davos kann Blockchain integrative, nachhaltige Entwicklung erzielen

Davos, Schweiz (ots/PRNewswire) - Unbankedness ("Bankenlosigkeit") ist eineweltweite Herausforderung. Die OKEx ist jedoch der Auffassung, dass Blockchaindazu in der Lage ist, die Karten neu zu mischen.Zeitgleich mit dem 50. Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums (WEF - WorldEconomic Forum) ist ebenfalls die OKEx (https://www.okex.com/), die nachHandelsvolumen weltweit größte Spot- und Terminbörse für Kryptowährungen, inDavos, um zu ergründen, wie ein neues Blockchain-gestütztes Finanzsystemaussehen könnte. Lennix Lai, Financial Markets Director der OKEx, nahm an zweiwichtigen Veranstaltungen in Davos, dem Russia House 2020 und dem EmTechInvestment Meeting 2020, teil, um seine Ansichten zu diesem Thema kundzutun.So weit viele Länder auch entwickelt sind, gibt es immer noch mehr als 2Milliarden Menschen weltweit, die keinen Zugang zu traditionellenFinanzdienstleistungen haben, da das Einrichten von Filialen inunterentwickelten Gebieten mit hohen Betriebskosten verbunden ist. Die sogenannte "Unbankedness" (Bankenlosigkeit) ist auf der einen Seite eine dergrößten Hürden für das menschliche Wohlergehen. Auf der anderen Seite bietet sieeine große Chance für Blockchain und Fintech, um einen wahren Unterschied zubewirken."Die "Unbankedness" ist eine globale Herausforderung. Den Benachteiligten, diees sich nicht leisten können oder die nicht in der Lage sind, der Bankausreichend wirtschaftliche Vorteile vorzulegen, bleibt ein akzeptablerLebensstandard verwehrt", so Lennix Lai im Rahmen des Russia House 2020."Blockchain und Kryptowährungen scheinen eine Lösung für dieses Problemdarzustellen, da sie ein digitales, dezentrales Finanzsystem bieten, welches zumbeiderseitigen Vorteil mit traditionellen Märkten arbeiten kann, um dieBetriebskosten wesentlich zu senken und Gebiete zu versorgen, die dastraditionelle Bankensystem nicht abdecken kann.""Als eine führende Krypto-Börse mit einer Vision der finanziellen Integrationengagieren wir uns dafür, eine robuste und vertrauenswürdige Umgebung fürKrypto-Nutzerinnen und -Nutzer zu schaffen", so Lennix Lai im Rahmen des EmTechInvestment Meeting 2020. "Wir erfahren Unterstützung von globalenRegulierungsbehörden. Demnach tun wir unser Bestes, um mit ihnen zu kooperierenund die besten Compliance-Praktiken der Branche anzuwenden. Wir erleben zudem,dass die Volatilität des Bitcoin stetig sinkt, was die Kryptowährung somit zueiner günstigen Anlagenalternative für den klassischen Finanzmarkt macht. Diekürzliche Zunahme im Bereich DeFi (Dezentralisierung des Finanzwesens) zeigt,dass die Menschen damit beginnen, ein freies und offenes permission-less(genehmigungsfreies) Finanzsystem zu stützen. Mit unseren vor kurzem an denStart gegangenen Optionen können Krypto-Nutzerinnen und -Nutzer nun gepaart mitunseren Termin- und Pot-Märkten die Preisfluktuation der Kryptowährungenmanagen. Im Jahr 2020 werden wir uns weiterhin darum bemühen, Stablecoin,OKEx-Wallet sowie derivative Produkte zu entwickeln. Wir von der OKEx sind davonüberzeugt, dass Blockchain eine integrative, nachhaltige Entwicklung und diefinanzielle Integration aller - mit oder ohne Bankenzugang - erreichen kann."Die OKEx engagiert sich für die Förderung eines dezentralisierten Finanzwesensund der Blockchain-Technologie. Sie bietet ein umfangreiches Sortiment anKrypto-Handelsprodukten an, die Handelnden großartige Flexibilität beim Einsatzihrer eigenen Strategien ermöglichen. Die BTCUSD Optionen (https://okexpressroom.prowly.com/82977-okex-btcusd-options-now-open-to-all?preview=true) bilden dasneuste Angebot ihrer derivativen Produkte.Informationen zur OKEx (https://www.okex.com/)Die OKEx ist eine weltweit führende Kryptowährungen-Börse mit Hauptsitz inMalta, die Handelnden weltweit mithilfe von Blockchain-Technologie umfangreicheServices für den Handel mit Kryptowährungen, wie Fiat-to-Token-Handel,Spot-Handel, Terminhandel und Perpetual-Swap-Handel, bereitstellt. Derzeitbietet die Börse mehr als 400 Paarungen für Token- und Terminhandel an, die esNutzerinnen und Nutzern ermöglichen, ihre Strategien zu optimieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1080401/EmTech_Investment_Meeting.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/973767/OKEx.jpgPressekontakt:Vivien Choimedia@okex.com+85237582732Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/132648/4500294OTS: OKExOriginal-Content von: OKEx, übermittelt durch news aktuell