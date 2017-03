Lausitzer Rundschau: Das war vorbildlich Die Türkeidebatte im Bundestag

Cottbus (ots) - Die Art und Weise, wie der Bundestag am Donnerstagden Türkei-Konflikt debattiert hat, war überaus angemessen - unddamit vorbildlich für ein Parlament. Vor allem waren die Botschaftenin Richtung Ankara klar und unmissverständlich. Allen voran vonBundestagspräsident Norbert Lammert, der - in Absprache mit allenFraktionen - es wieder besonders treffend auf den Punkt gebracht hat:Hierzulande darf jeder seine Meinung sagen, dies gilt ebenfalls fürVertreter von Partnerländern. "Wir aber auch." Genau darum geht es.Wer austeilt wie die türkische Regierung, der muss auch einsteckenkönnen. Das gehört zur Demokratie dazu. Ankara muss das immer wiederdeutlich gesagt werden. Der Bundestag hat sich zudem in der Debattenicht nur, aber auch an die türkische Gemeinde in Deutschlandgerichtet. Das war ebenso notwendig. Denn die Meinungsfreiheit, dieman in der Bundesrepublik genießt, wird in der Türkei Schritt fürSchritt abgebaut. Also müssen die hier lebenden Türken davor gewarntwerden, dem umstrittenen Verfassungsreferendum zuzustimmen. Sieerleben in Deutschland die Vorteile des Systems, die letztlich auchzu Wohlstand führen. Das sollten sie zugleich durch ihrAbstimmungsverhalten den Menschen in der Türkei nicht verwehren. AlleBundestagsfraktionen haben sich deshalb offensiv gegen die Pläne destürkischen Präsidenten positioniert. Sie tun gut daran, davon nichtzu lassen. Denn Demokraten müssen sich gegen Autokraten stellen. Soeiner ist Erdogan. Und die Kanzlerin? Angela Merkel hat nichtdrumherum geredet, sondern die Dinge diesmal beim Namen genannt.Nazi-Vergleiche verbieten sich, eine weitere Entfremdung darf esnicht geben. Gleichwohl sind die Aufforderungen der Kanzlerin daseine. Die Frage ist: Was tun, wenn Ankara weiterhin auf stur stellt?Darauf hat Merkel keine Antwort gegeben.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell