Lausitzer Rundschau: Die vorerst letzte große Föderalismusreform Neue Bund-Länder-Finanzierung

Cottbus (ots) - Die Kritik von Norbert Lammert (CDU), mit der amDonnerstag beschlossenen Neuregelung des bundesstaatlichenFinanzausgleichs laufe Deutschland "sehenden Auges in einenZentralstaat", ist weit übertrieben. Auch müsste derBundestagspräsident bei den eigenen Leuten vorstellig werden. Es wardas CSU-regierte Bayern, das im Verein mit dem damals nochCDU-regierten Baden-Württemberg und auch mit Hessen denLänder-Finanzausgleich massiv angriff. Und zwar sehr polemisch, japopulistisch. Allerdings muss man zugestehen, dass das bisherigeSystem der Solidarität zwischen starken und armen Ländern in eineSchieflage geraten war. Wenn nur noch drei zahlen und alle anderenEmpfänger sind, ist es leicht, dagegen zu argumentieren. Nun muss derBund mit immerhin zehn Milliarden Euro helfen, die grundgesetzlichgebotene Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zu wahren, weil dieLändersolidarität dafür nicht mehr reicht. Er bekommt im Gegenzugdafür etwas mehr Kompetenzen. Das ist noch lange nicht LammertsZentralstaat, berührt aber mit der Bildung und der Steuerverwaltungimmerhin bisherige Hoheitsbereiche der Länder. Die hochmütigen Bayernhaben sich vor lauter Entsolidarisierungs-Eifer selbst ins Kniegeschossen. Dass es mit dem Umbau des Föderalismus nun aber bis zuseiner Unkenntlichkeit weitergehen wird, ist nicht zu erwarten. Nachder ersten Föderalismusreform von 2006, die die Zuständigkeiten etwasentwirrte, wurde nun das Finanzgeflecht neu geordnet und etwastransparenter gestaltet. Beide Operationen haben eine Große Koalitionund jahrelange Verhandlungen plus viel finanzielle Spielmassebenötigt, um dann doch nur zu mittelprächtigen Ergebnissen zu führen.Es ist nicht erkennbar, für welches Thema es sich lohnen sollte,einen solchen Aufwand zu wiederholen. Das war vorerst die letzteFöderalismusreform - und auch die letzte wichtige Leistung der GroßenKoalition.