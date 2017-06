Lausitzer Rundschau: Zu viele Kinder für einen Erzieher Zur Betreuungssituation in deutschen Kitas

Cottbus (ots) - Der Betreuungsschlüssel in den Kitas sollverbessert werden. Ein Schritt in die richtige Richtung, denn vieleErzieher in der Lausitz arbeiten heute hart am Limit. Doch in derRegion sind die Fachkräfte knapp und viele Einrichtungen suchenhänderingend Verstärkung. Bis dahin müssen Ausfälle durch Krankheit,Urlaub oder Weiterbildung irgendwie gestopft werden, schließlichstehen die Kinder jeden Tag vor der Tür. Zusammenlegungen von Gruppenund Überstunden sind daher Normalität. Bei diesen schlechtenArbeitsbedingungen ist es nicht überraschend, dass sich viele jungeMenschen nach der Ausbildung doch für ein anderes Arbeitsfeldentscheiden. Und auch nach den Verbesserungen muss sich ein Erziehernoch immer um zu viele Kinder kümmern. Andere Bundesländer sind dadeutlich weiter. Um den Beruf wieder attraktiver zu gestalten, müssendie Rahmenbedingungen und auch der Betreuungsschlüssel weiterverbessert werden. Nur so kann ein Erzieher auch auf jedes Kindeinzeln eingehen und es optimal auf den Start ins Leben vorbereiten.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell