Lausitzer Rundschau: Ein unerträgliches Ergebnis Keine Konsequenzen im Fall Amri

Cottbus (ots) - Rücktritte machen die Toten vom BerlinerWeihnachtsmarkt nicht wieder lebendig, klar. Auch hilft die Debatteüber die Schuldfrage nicht weiter. Schuld im eigentlichen Sinne istnur Anis Amri, der Terrorist, und der ist auch tot. InNordrhein-Westfalen kann man im Untersuchungsausschuss vernehmen, wenman will und so lange man will, es wird keine Schuldigen und keineRücktritte geben. Sowieso nicht im Wahlkampf. In der Stadt Berlingibt es nicht einmal einen Untersuchungsausschuss. Und auch derBundesminister des Innern hat mit all dem angeblich nur entfernt zutun. Die Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen, Berlin und desBundes hatten den Tunesier auf dem Schirm. Auch als Gefährder. Abersie reagierten nicht ausreichend, aus unterschiedlichen, teils sogarnachvollziehbaren Gründen. Sie haben versagt. Die Verantwortung dafürschieben sie nun so lange hin und her, bis keiner mehr verantwortlichist. Dass der Weihnachtsmarkt trotz des Nizza-Anschlages nichtabgesichert wurde - so wie trotz des Westminster-Anschlages auchheute der von Touristen bevölkerte Pariser Platz am Brandenburger Tornicht gegen Autos abgesichert ist -, kommt hinzu. UnklareZuständigkeiten in Berlin, heißt es. Da kann man irgendwie nichtsmachen. So verläuft sich alles im Nirgendwo. Das aber ist einErgebnis, das als einziges absolut nicht akzeptabel ist. ZwölfMenschen sind tot, zwölf, die heute noch leben würden, wenn irgendwoanders geschaltet worden wäre. Aber alle Verantwortlichen machenungerührt weiter. Für die Angehörigen ist das zum Verrücktwerden. Esist lange, lange her, da gab es für so etwas einen Ausweg. Er dientenicht nur der symbolischen Reinigung, sondern auch der tatsächlichenVerbesserung von Zuständen, weil nach einem Vorfall etwas politischGravierendes passierte. Man nannte es die Übernahme vonVerantwortung. Diese Lösung verlangt keine Beweise, sondernCharakter. Es gab in Berlin zum Beispiel eine sehr beliebteJugendsenatorin namens Ella Kay (SPD). 1962 starben in einerPflegefamilie zwei Kinder an Misshandlungen. Kay war dafür nichtzuständig, sondern die Bezirksverwaltung. Sie trat dennoch zurück,weil es in ihrem "Verantwortungsbereich" passiert war, wie sie sagte.1993 gab Bundesinnenminister Rudolf Seiters (CDU) sein Amt auf, weilein Terrorist auf der Flucht getötet worden war. Wohlgemerkt, einTerrorist. Aber es stand der Verdacht eines gezielten Todesschussesim Raum, der sich später nicht bewahrheitete. Seiters sagte: "Wersoll die politische Verantwortung übernehmen, wenn nicht derMinister." Ja, wer, wenn nicht der? Warum sind sie jetzt alle in derVerantwortungs-Versenkung verschwunden, die wichtigen Herren Ministerin NRW, Berlin und im Bund? Zwölf Menschen sind tot und müssten esnicht sein. Nicht nur die Angehörigen könnten darüber verrücktwerden.