Lausitzer Rundschau: Ein schlechter Deal Trump kündigt Klima-Abkommen

Cottbus (ots) - Donald Trump hat sich wie erwartet einesSchlechteren besonnen. Der Polit-Praktikant im Weißen Haus tritt dasPariser Klimaabkommen in die Tonne. Zwar schwadroniert er vonNachverhandlungen. Aber das ist bizarr. Fast 200 Staaten tragen dieVereinbarung mit. Nach einem jahrzehntelangen diplomatischen Ringen.Mehr Verhandlung geht nicht. Das hat auch Angela Merkel am Freitagsichtlich verärgert klargestellt. Trumps Provokation ist eineKampfansage an die Welt. Seine Abkehr von der Reduzierung derTreibhausgase und Drosselung der Erderwärmung könnte auch das globalepolitische Klima nachhaltig beeinflussen - rechtsverbindlichgeschlossene Abkommen scheinen plötzlich nichts mehr wert zu sein.Ein beängstigender Befund. Trump führt sein Land zurück in dieVergangenheit. Die viel beschworenen Jobs in der amerikanischenKohle-Industrie werden dadurch aber nicht zurückkommen. Das sagt dortsogar die Kohle-Lobby selbst. Denn auch in den USA sind erneuerbareEnergien auf der Gewinnerstraße. Weil Strom aus Sonne oder Windbillig geworden ist. Deutlich billiger als Strom aus fossilerVerbrennung. Ein guter Deal also, von dem Trump doch sonst bei jederGelegenheit schwärmt. Und längst investieren auch amerikanischeUnternehmen kräftig in die sauberen Technologien. So gesehen wirdTrump seiner geschäftlichen Maxime untreu. Wer beim Klimaschutzbremst, der verschließt sich auch wirtschaftlichen Innovationen. Werdie Klimazeichen der Zeit nicht erkennt, der isoliert sich selbst.Und er schadet mittelfristig auch dem eigenen Land, das ihm dochangeblich - America first - so am Herzen liegt. Was nun den großenRest der Welt angeht, so könnten sich auch noch andere Länderermutigt fühlen, aus den Pariser Verabredungen auszusteigen. Abervielleicht formiert sich ja auch eine Bewegung nach dem Motto "Jetzterst recht". Der Klimawandel ist schließlich kein Hirngespinstversprengter Öko-Freaks. Die Wetterkapriolen nehmen fast überall aufder Welt zu, die finanziellen Schäden übersteigen jede Vorstellung,und ein Zusammenhang mit den weltweiten CO2- Emissionen istwissenschaftlich erwiesen. Auch große Schadstoffverursacher wie Chinaoder Indien beginnen umzudenken. Indien zum Beispiel stoppte erstjüngst die Errichtung mehrerer Kohlekraftwerke und setzt stattdessenauf den Ausbau der Solarenergie. Das sind durchaus ermutigendeZeichen. Und Deutschland? Einst trug Angela Merkel den Beinamen"Klimakanzlerin". Aber dieser Nimbus ist weitgehend verblasst.Höchste Zeit, ihn wieder aufzupolieren. Schon beim G-20-GipfelAnfang Juli im Hamburg bietet sich eine gute Gelegenheit, neueAllianzen zu schmieden. Wenn sich das Wachstum erneuerbarer Energiendurch Washington verlangsamt, muss eben Berlin mehr Tempo machen: DasWeltklima wird auch die Regierungsjahre von Donald Trump überstehen,weil die restliche Welt zusammenhält - das wäre eine gute Botschaftaus der Hansestadt.