Lausitzer Rundschau: Die richtige Antwort Zu Erdogans Nazi-Vergleichen

Cottbus (ots) - Klar, aber nicht beleidigend, so hatBundeskanzlerin Angela Merkel namens der Bundesregierung auf dieAusfälle des türkischen Präsidenten Erdogan reagiert. Es wäre völligfalsch, mit einem, der den politischen Anstand und das Recht schonlange mit Füßen tritt, in einen Wettlauf der gegenseitigenBeleidigungen zu treten. Oder auch in einen Wettlauf der Verbote. Esblamiert sich der, der gegen Regeln verstößt. Nicht der, der sieeinhält. Auch, wenn es schwer verdaulich ist: Man wird es inDeutschland hinnehmen müssen, dass Erdogan selbst oder seine Vasallenhier auf Kundgebungen reden. Jedenfalls solange die Gesetze undSicherheitsbestimmungen eingehalten werden. Es gilt das Recht aufVersammlungsfreiheit, es gilt die Meinungsfreiheit. Der Reflex Augeum Auge kann nicht der einer entwickelten Demokratie sein. Was dieParteien in Deutschland nun aber trotz des aufkommenden Wahlkampfesdringend verfassen sollten, ist eine gemeinsame Erklärung, vielleichtsogar ein gemeinsamer Bundestagsbeschluss gegen Erdogans Absicht,eine Präsidialdiktatur zu errichten. In dem Text müsste stehen, dassso ein System mit Europa ebenso unvereinbar wäre wie diebeabsichtigte Wiedereinführung der Todesstrafe. Eine solche Erklärungwäre zugleich eine Botschaft an alle Türken, besonders an die jungen:Erdogan stiehlt euch die europäische Perspektive eures Landes unddamit eure Zukunft. Jedenfalls sofern es eine Zukunft in kulturellerOffenheit und Wohlstand sein soll. Einmischung in innereAngelegenheiten der Türkei? Nun, damit können Leute, die gerade aufdeutschem Boden ihre Propaganda verbreiten wollen, kaumargumentieren. Eher wäre so eine Resolution eine - sehr berechtigte -Einmischung in europäische Angelegenheiten, denn es ist für dengesamten Kontinent ein Thema, ob dieses wichtige Land in die Diktaturabrutscht oder nicht.