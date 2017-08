Lausitzer Rundschau: Die öffentliche Prinzessin Zum Todestag von Diana

Cottbus (ots) - Wer dieser Tage durch die TV-Programme zappt,kann ihr nicht entgehen: Lady Diana, Princess of Wales. Vor 20 Jahrenstarb die damals schon Ex-Frau des britischen Thronfolgers PrinzCharles nach einem Autounfall in Paris. Sie war eine Ikone ihrer Zeit- weil sie sich der Öffentlichkeit hingab. 1981 sah die ganze Weltzu, wie sie Charles heiratete.1997 sah die ganze Welt zu, wie Dianabeerdigt wurde. Mit ihrem typischen Blick - von unten - hatte siePolitik gemacht. Nicht zur Freude der Royals. Was Diana über ihreunglückliche Ehe mit Charles in TV-Mikrofone und -Kameras säuselte,wollte die Queen hinter den dicken Mauern des Buckingham Palacelassen. Diana aber inszenierte sich und ihr Unglück. Das Volk liebtedie ,Königin der Herzen' dafür; dagegen war die Queen auf demTiefpunkt ihrer Popularität. Die öffentliche Prinzessin hatte diebritische Monarchie ins Wanken gebracht. Letztlich brachte ihröffentliches Leben aber Diana um. Inzwischen sind die Royals wiederbeliebt. Kate, die Frau von Dianas Sohn William ist die neue Ikone.Sie beherrscht ihren Job perfekt - von ihr weiß man eigentlichnichts.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell