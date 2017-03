Lausitzer Rundschau: Ein noch offenes Versprechen Zu Forderungen, Bundesgerichte nach Leipzig zu verlagern

Cottbus (ots) - 27 Jahre ist die Einheit Deutschlands bald alt,und dennoch sind die neuen Länder in mancher Hinsicht bis heute imNachteil. Was hat sich der Osten alles anhören müssen: Die neuenLänder gelten bis heute als Hort von Problemen, wo dasDemokratieverständnis ebenso wenig ausgeprägt sei wie die Dankbarkeitfür die seit der Wende empfangenen Leistungen. Der Osten hat sich alsAufmarschgebiet von Rechtsextremen im Bewusstsein vielerWestdeutscher festgesetzt. Und dieses Bild wird, so scheint es, immerwieder bestätigt, man denke nur an Pegida und an denvölkisch-vorgestrigen Ton, mit dem die AfD hier punktet. Es gibt aberauch echte Benachteiligung: Im Osten hat kein großes Unternehmenseine Heimat. Und von den Bundesbehörden und -gerichten ist nur einkleiner Teil in den neuen Ländern angesiedelt worden. Dass noch mehrfolgen sollen, zum Beispiel der Umzug neuer Strafsenate desBundesgerichtshofs nach Leipzig, war 1992 ein auf lange Sichtangelegtes Versprechen. Dieses sollte nach einem Vierteljahrhundertauch eingehalten werden.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell