Lausitzer Rundschau: Ein lohnendes Projekt für die Ewigkeit Zum Masterplan für den BER

Cottbus (ots) - Ist es zum Lachen, zum Weinen, zum Kopfschüttelnoder zum Gähnen? Wenn es um den teuersten NichtflughafenDeutschlands, den BER, geht, kann sich inzwischen jeder Betrachteraussuchen, welche Gefühlsregung ihm am liebsten ist. Der Komplex imbrandenburgischen Schönefeld funktioniert zwar nicht als Airport, istaber inzwischen eines der wirkungsvollsten Wirtschaftsförderprogrammedes Landes. Dort gilt das altbewährte Motto "Wir bauen auf und reißennieder, so haben wir Arbeit immer wieder." Und die Summen können garnicht groß genug sei, die in dem Projekt versenkt - manche sagen auchverbaut - werden. An die 15 Millionen Euro soll der Nichtbetriebjeden Monat kosten. Beweisen lässt sich das nicht so einfach, aber esdürfte sicher sein, dass es ohne die Dauerbaustelle in Schönefeldeinige Firmen gar nicht mehr gäbe. Es klingt völlig absurd, aber esist eine Tatsache: Ohne das bisher ein einziges Flugzeug regulär amBER abgefertigt worden wäre, müssen schon jetzt Visionen für dieZukunft des Nichtflughafens entwickelt werden. Achtung Ironie: Eslässt sich ja nun mal nicht hundertprozentig ausschließen, dass derAirport nicht doch noch irgendwann auch für Passagiere aufgeschlossenwird. Wäre ja zu blöd, wenn dann - im Jahr 2040 oder so - dieKapazitäten gar nicht mehr reichen würden. Angesichts derdeutschlandtypischen Planungszeiträume und der Zeit für nachträglicheReparaturen wäre es grob fahrlässig nicht jetzt schon damitanzufangen. Obwohl: 2040 ist nach allen einschlägigen BER-Erfahrungenwirklich schon ganz schön kurz gedacht. Der Bürgermeister vonSchönefeld heißt Udo Haase. Vorsicht: Der Name verwirrt. Tatsächlichist der Mann nämlich ein schlauer Fuchs. Mit jährlichenGewerbesteuereinnahmen im sechsstelligen Millionenbereich ist dieGemeinde Schönefeld schon jetzt so etwas wie das "BayernBrandenburgs". Udo Haase sieht die Dauerbaustelle in seiner Gemeindedaher gelassen. Er hat schon jetzt alle Voraussetzungen geschaffen,dass sich rund um den Flughafen viele neue Firmen und viele neueBewohner ansiedeln können. Am Ende dürfte es Udo Haase egal sein, obdie als Umbauplaner oder Piloten ihr Geld verdienen. Und deshalbdürfte es sicher sein, dass Schönefelds Bürgermeister vor Freude garnicht aus dem Lachen herauskommt, wenn er jetzt über denBER-"Masterplan 2040" jetzt in den Zeitungen liest.