Lausitzer Rundschau: Das kann sich sehen lassen Renten sind auf gutem Wege

Cottbus (ots) - Natürlich darf es immer mehr sein. EineRentenerhöhung um 1,9 Prozent in den alten und gar 3,6 Prozent in denneuen Bundesländern kann sich aber zweifellos sehen lassen. Beiseriösen Kapitalanlagen ist der Zugewinn in diesen Zeiten oftdeutlich geringer. Damit zeigt sich einmal mehr, dass die gesetzlicheRentenversicherung spürbar besser ist als ihr Ruf. Wer ständigArmutsrenten beklagt, der blendet schlicht aus, dass sich diegesetzlichen Altersbezüge allein seit dem Jahr 2012 um insgesamt mehrals zehn Prozent im Westen und um fast 20 Prozent im Osten erhöhthaben. Der deutliche Unterschied beim Zuwachs resultiert daraus, dassdie Löhne in den neuen Ländern zuletzt erheblich stärker gestiegensind als in den alten. Und das ist zweifellos die andere guteNachricht des gestrigen Tages. Denn gute Löhne sorgen auch für guteRenten. Die innerdeutsche Rentenangleichung wäre damit auch ohne dievon Union und SPD geplante Gesetzes-Nachhilfe auf gutem Wege.