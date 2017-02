Lausitzer Rundschau: Der atomare Grusel kehrt zurück Zu Trumps Äußerungen zum Wettrüsten

Cottbus (ots) - An Donald Trumps Ankündigung, atomar aufrüsten zuwollen, ist vor allem die Sprache beunruhigend. Amerika müsse unterden Atommächten "ganz oben im Rudel stehen". Das ist, mit Verlaub,das spätpubertäre Jungens-Spiel: Wer hat den Längsten. Undkreuzgefährlich. Denn auf der Gegenseite steht mit Wladimir Putin einMacho von ähnlichem Schlag. Und weil Trump gegenüber China, derdritten großen Atommacht, auch auf Konfrontation geht, ebensogegenüber dem Iran, wächst die Gefahr, dass aus dem ganzen Gehabe ander einen oder anderen Front ein echter Konflikt wird. Auch unterObama haben die USA atomar nur zögerlich abgerüstet; sie habenstattdessen begonnen, ihr Arsenal zu modernisieren. Und Russland hatseine atomaren Fähigkeiten mit Raketentests und Bomberflügen überNato-Gebiet sehr bewusst immer wieder aufblitzen lassen. Alles trotzNew START, dem letzten atomaren Abrüstungsvertrag von 2010. Die Weltwar schon bisher nicht sicher, ganz im Gegenteil. New START läuft invier Jahren aus, neue Verhandlungen sind ohnehin notwendig. Dieamerikanischen Republikaner haben das Abkommen immer kritisiert.Insofern ist Trumps Position jetzt nichts Neues. Aber so wie er redetund Putin agiert, stehen die Vorzeichen für ein neues Abkommen, dasdie atomare Bedrohung verringert, alles andere als gut. Denn es gibtbei Trump nun nicht einmal mehr das Ziel der Abrüstung, sondern nurnoch das Ziel, mehr Massenvernichtungswaffen zu haben als dieKonkurrenz. Wenn aber die Großen wieder in ein Wettrüsten eintreten,wird es in der heutigen multipolaren Welt sehr bald überall keinHalten mehr geben. Saudi-Arabien, Iran, Brasilien, Nordkorea,Südkorea, sogar Japan und Deutschland? Schon gibt es auch solcheGedankenspiele. Trump lässt gruseln.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell