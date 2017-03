Lausitzer Rundschau: Ein Zeichen gegen Hass und Falschnachrichten Zu: Maas und die sozialen Netzwerke

Cottbus (ots) - Ein paar Monate hat sich Heiko Maas zurückgehaltenmit Konsequenzen. Nun liefert der Justizminister. Gezwungenermaßen.Denn Maas' Hoffnung auf Einsicht der multinational agierendenKonzerne, dass sie endlich härter gegen Hasskommentare und strafbareFalschnachrichten vorgehen müssen, ist jäh enttäuscht worden. Dashätte man freilich ahnen können. Zugleich ist der Druck desKoalitionspartners Union sowie der Bundesländer groß gewesen, mitBlick auf den Bundestagswahlkampf, der auch verstärkt in den sozialenNetzwerken geführt werden wird, endlich gesetzgeberisch gegenHasskommentare vorzugehen. Deswegen zieht Maas jetzt dieDaumenschrauben an. Die Realität zeigt, dass die Maßnahmen vonFacebook, Twitter und Co gegen die extreme Beleidigungskultur im Netznur halbherzig gewesen sind. Die Beschwerden von Nutzern werden immernoch nicht ernst genug genommen; Beiträge, die offensichtlichrassistisch, fremdenfeindlich und menschenverachtend sind, bleibenoft online. Löschung innerhalb von 24 Stunden? Fehlanzeige. Auch,weil sich darum viel zu wenig Personal bei den Plattformen kümmert.Insofern ist es richtig, dass Maas nun handelt. Allerdings istfraglich, ob die Regelungen eine durchgreifende Wirkung entfalten.Schließlich legt der Jusizminister sich mit globalen Netzwerken an,die meist nicht so einfach mit hiesiger Gesetzgebung zu packen sind.Auf alle Fälle setzt der Minister ein Zeichen: Der Staat will sichdie Willkür im Netz nicht länger bieten lassen. Gut so. Denn er hateine Fürsorgepflicht für jene, die Opfer von Hasskommentaren werden.Und wer nun laut Zensur ruft, der sollte bedenken, welche großegesellschaftliche Sprengkraft in diesem unsäglichen Phänomen steckt.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell