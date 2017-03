Lausitzer Rundschau: Der Zählkandidat Zu: Polens Regierung nominiert eigenen Politiker als EU-Ratspräsident

Cottbus (ots) - Glaubt man den Brüsseler Auguren, dann muss sichDonald Tusk keine größeren Sorgen um seine Wiederwahl alsEU-Ratspräsident machen. Der Pole hat sich nach den üblichenStartschwierigkeiten das erarbeitet, was man ein "Standing" nennt. Ergenießt im Kreis der meisten Staats- und Regierungschefs mittlerweiledas Vertrauen, dass er seinen Job beherrscht. So gesehen wäre es inandauernden Krisenzeiten schlicht und ergreifend dumm, Tusk keinezweite Amtszeit zu gewähren. Dennoch will ausgerechnet die Regierungseines Heimatlandes den langjährigen polnischen Premier gegen eineneigenen Kandidaten austauschen, den konservativen EU-AbgeordnetenJacek Saryusz-Wolski. Das ist legitim, weil Tusk nun einmal einpolitischer Rivale der rechtsnationalen PiS-Partei ist, die seit 2015in Warschau das Sagen hat, und ein persönlicher Widersacher vonPiS-Chef Jaroslaw Kaczynski noch dazu. Hinzu kommt, dass Tusk alsRatspräsident das Rechtsstaatsverfahren mitgetragen hat, das die EUwegen der demokratisch zweifelhaften PiS-Politik gegen Poleneingeleitet hat. Vor diesem Hintergrund scheint der Begriff"Affront", der in Brüssel die Runde macht, doch übertrieben zu sein.In Wirklichkeit ist Saryusz-Wolski nicht mehr als ein Zählkandidat.Bitter an alldem ist vor allem, dass wieder einmal eine Regierung dieEU als Schlachtfeld beziehungsweise Sandkasten für ihreinnenpolitischen Kriegsspiele nutzt. Es ist genau dieseInstrumentalisierung der EU zu nationalen Zwecken, die derGemeinschaft ihre Dauerkrise beschert hat. Wie sollen die Bürgerjemals Vertrauen in eine Institution entwickeln, die von den eigenenPolitikern ständig missachtet oder missbraucht wird? Nein, sofunktioniert es nicht.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell