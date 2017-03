Lausitzer Rundschau: Wo Steinmeier Mut braucht Werte der Demokratie im Fokus

Cottbus (ots) - Tagespolitik kann Frank-Walter Steinmeier. Das hatauch seine erste Rede als Bundespräsident gezeigt. Aber hat er eineBotschaft, die über den Tag hinausweist? Es war zu erwarten und istauch nicht allzu schwer, dass der frühere SPD-Kanzlerkandidat undAußenminister in seiner Antrittsrede eine Lanze für die Verteidigungdemokratischer Werte gegen die Populisten brechen würde. Steinmeierwill den Begriff "Mut zur Demokratie" zur zentralen Botschaft seinerPräsidentschaft machen. Allerdings stellt sich die Frage, ob wirtatsächlich schon so weit sind, dass es "Mut" braucht, um für dieseWerte einzutreten. Eher nicht. Bei uns wird niemand ausgegrenzt, garbestraft, wenn er sich für Minderheiten einsetzt, für Wahrhaftigkeitin den Medien, für einen offenen Dialog, für Kompromisse. Im Auslandist das vielerorts anders, und deshalb ist es gut, dass Steinmeier inRichtung Erdogan so klare Worte gefunden hat, klarer als bisher dieBundeskanzlerin. In Bezug auf Putins Russland und Trumps Amerikasollte er ähnliche bald folgen lassen. Im Innern geht es um etwasanderes. Nämlich darum, jene Bürger, die angesichts von Trump, Brexitund AfD immer noch nicht aufgerüttelt sind, endlich zu wecken. Ihnenklarzumachen, was Deutschland verliert, wenn es seine Offenheitaufgibt, was Europa verliert, wenn es auf Nationalismus setzt, wasdie Welt verliert, wenn die Staaten gegeneinander agieren. Es muss umein Ende der demokratischen Behäbigkeit gehen, die sich in über 70satten Nachkriegsjahren beim Volk ergeben hat. Auch um Reformen undneue Beteiligungsmodelle, die die parlamentarische Demokratie wiederattraktiver machen. Es ist eher Mobilisierung angesagt als Mut. Unddaneben schlichtweg aktiver Widerstand gegen Hetzer und Verleumder,die sich "Volk" nennen, aber eine Minderheit sind und große Teile desVolkes ausgrenzen wollen. Immerhin gibt es ja schon erste Anzeichen,dass die aufgeklärten Bürger den Warnschuss gehört haben. Junge Leuteengagieren sich wieder vermehrt, schließlich geht es beim Tauziehenmit den Rechtspopulisten um ihre Zukunft. Und die politische Klasseist in der Ablehnung der Rechtspopulisten und der VerteidigungEuropas so einig wie selten in einer Frage. Vielleicht braucht derneue Bundespräsident - wie die Politik insgesamt - selbst auch mehrMut. Wie wäre es mit einer Teilnahme an einerPulse-of-Europe-Kundgebung, Herr Bundespräsident, FrauBundeskanzlerin? Oder mit demonstrativen Besuchen in nazidominiertenStädten und Dörfern? Mit einem Ausbau der politischen Bildung inSchulen und Jugendeinrichtungen? Mit einer Stärkungantifaschistischer und antirassistischer Gruppen? Es gibt viel zu tunfür die Demokratie. Packen Sie es an!Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell