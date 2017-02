Lausitzer Rundschau: Wenn Anspruch auf Wirklichkeit trifft Zum Rücktritt des US-Sicherheitsberaters

Cottbus (ots) - Michael Flynn, der gerade zurückgetreteneSicherheitsberater der US-Regierung, versteht sich als kühner Rebell- und das vor allem verbindet ihn mit Donald Trump, mit dem DonaldTrump der Wahlkampfbühne, um genauer zu sein. So wie derBauunternehmer seinen Anhängern versprach, den Vorschlaghammer zuschwingen, um das politische Gebäude Washingtons mit seinen altenSeilschaften zum Einsturz zu bringen, versprach auch der Ex-General,mit vielem zu brechen, was nach traditioneller Außenpolitik klingt.Sein Markenzeichen ist die steile These, wonach der Westen einenglobalen Konflikt auszufechten hat mit einer Allianz des Bösen, derenFäden in Teheran zusammenlaufen. Es hat etwas Beruhigendes, denVabanquespieler nicht mehr in der Schaltzentrale einer Weltmacht zusehen. Hinzu kommt der schluchtentiefe Graben, der zwischen flottenSprüchen und der Realität des Alltags im Weißen Haus liegt.Wahlkämpfen und regieren, das sind zwei Paar Schuhe. Trumpschaotischer Start liefert dafür den besten Beweis. Der Milliardär warangetreten mit dem tönend vorgetragenen Anspruch, die Geschäfte imOval Office so straff zu führen, wie er seine Immobilienfirma managt.Und nach nur 24 Tagen im Amt erlebt er seine erste Regierungskrise,verschärft durch Inkompetenz und miserables Management. Zumindest fürdas moderne Amerika ist es ein neuer Rekord.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell