Lausitzer Rundschau: Weltpolitische Fußball-Revoluzzer Zur Debatte um den Umgang mit Katar

Cottbus (ots) - Niemand hat die Absicht, die Fußall-WM in Katarzum jetzigen Zeitpunkt zu boykottieren oder abzusagen. Wer wieDFB-Präsident Grindel anderes andeutet, dem sollte man zunächsteinmal keinen Glauben schenken. Denn Grindel müsste bereit sein, eineRevolution im Weltfußball anzuzetteln und sich mit voller Kraft gegendie mächtige Fifa zu stemmen; er, der Teil des Systems ist, müsstealso dem vordringlichsten Ziel des Weltverbandes - Geldmacherei - denKampf ansagen. Und er müsste sich auf der anderen Seite politischdarüber im Klaren sein, dass er sich in der momentanen Katar-Krisezum Verbündeten Saudi-Arabiens macht. Genauso wie US-Präsident DonaldTrump. Einem Land, das keine Friedensmacht ist, sondern das denweltweiten Terrorismus in vielfältiger Form unterstützt - wodurch dieoffizielle Erklärung für die derzeitige Isolierung Katars als Hortallen terroristischen Übel doch in einem eigentümlichen Lichterscheint. Glaubt jemand ernsthaft, dass der DFB und sein Präsidentzu all dem bereit wären und als weltpolitischer Fußball-Revoluzzerauf den Plan treten würden? Wohl kaum. Die Frage, ob die WM 2022 inKatar tatsächlich gespielt werden wird, stellt sich erst dann mitvoller Ernsthaftigkeit, wenn es keinen diplomatischen Ausweg mehr ausder jetzigen Krise geben sollte und das Pulverfass am Golf innächster Zeit womöglich explodiert. Was hoffentlich nicht geschieht.Denn dann dürfte die Welt andere Probleme haben als das der Zukunftdes Fußball-Turniers. Von selbst wird die Fifa jedenfalls nichthandeln. Außerdem ist es wohlfeil, jetzt über einen Boykottnachzudenken. Mehr Mut wäre viel früher notwendig gewesen. Nahezualles hat seinerzeit gegen Katar gesprochen, als das Land 2010 zumAusrichter der Weltmeisterschaft 2022 auserkoren wurde. Allein dieFinanzstärke des Golfstaates sprach für den Wüstenstaat. ZumLeidwesen der Fans soll daher im Winter gekickt werden, und das inStadien, die nur mithilfe eklatanter Menschrechtsverletzungen gebautwurden. Glaubt man internationalen Organisationen wie AmnestyInternational, hat sich an den Arbeitsbedingungen vieler Arbeiterkaum etwas verbessert. Auch damals war schon bekannt, dass aus Katarheraus Verbindungen zum Terrorismus bestehen. Trotzdem wurde das Landzum Ausrichter. Diese Debatte muss man im Hinterkopf haben, wenn manauf die jetzige Katar-Krise blickt. Sie ist eine erneute Mahnung andie Fußballfunktionäre, endlich umzudenken, damit der Fußball nichtvor die Hunde geht. Dafür sollten sich der DFB und sein Präsident mitNachdruck einsetzen. Politik und Sport gehören zusammen, beides lässtsich nicht trennen, auch wenn das gerne bestritten wird. Genaudeshalb ist es wichtig, dass die weltweit agierenden Verbändetransparent und mit hohen moralischen Ansprüchen ihre Turniere undsportlichen Großveranstaltungen vergeben. Dann wäre Katar nie zumZuge gekommen - Russland im kommenden Jahr vermutlich auch nicht.