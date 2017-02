Lausitzer Rundschau: Weißes Haus und Justiz im Konflikt Auch US-Präsident Trump steht nicht über dem Gesetz

Cottbus (ots) - Die Masche ist bekannt. Sobald Donald Trump etwasnicht passt, zieht er derart vom Leder, dass man sich fragt, ob derMann so etwas wie eine Hemmschwelle überhaupt kennt. Wer nach demhässlichsten Wahlkampf der jüngeren amerikanischen Geschichte aufeinen souveräneren Donald Trump im Oval Office gehofft hatte, sahsich schon kurz nach seiner Vereidigung eines Besseren belehrt. Nunist ein neuer Tiefpunkt erreicht: Wie ein Rohrspatz schimpft derUS-Präsident auf einen Richter, der seinen Einreisestopp stoppt, weiles die Verfassung verletzt, wenn Menschen nach ihrer Nationalitätoder ihrer Religion ausgegrenzt werden. Der Rechtsstaat hat denStaatschef in die Schranken gewiesen. Zumindest hat er ihn - wie esletztlich ausgeht, ist ja noch offen - Gegenwind spüren lassen. UndTrump hat prompt die Fassung verloren, zumal er solche Schlappen wohlimmer als persönliche Demütigungen begreift, denen er persönlicheBeleidigungen entgegenzusetzen hat. Es ist nicht allein seineSprache, die eines Präsidenten unwürdig ist. Auch das Handlungsmusterlässt einen Mann erkennen, der mehr mit einem Wladimir Putin oderRecep Tayyip Erdogan gemein hat als mit all seinen Vorgängern imWeißen Haus. Dass sich eine Administration juristisch wehrt gegen einUrteil, das ihre Absichten durchkreuzt, ist völlig normal. Aber auchein Präsident steht nicht über dem Gesetz, auch ein Präsident mussNiederlagen akzeptieren. Ein Präsident ist Teil jenes Systems derchecks and balances, das nach dem Willen der Gründer der Republikverhindern soll, dass der Exekutive zu viel Macht zuwächst. Diesanzuerkennen war bislang stets amerikanische Norm. DerMöchtegern-Autokrat Trump hat aufs Gröbste dagegen verstoßen.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell