Lausitzer Rundschau: In der Wagenburg Zur Links-Partei und ihrem Wahlprogramm

Cottbus (ots) - Die Linke könnte jetzt richtig durchstarten. Istsie doch die erste Partei im Bundestag, die bereits über einbeschlossenes Wahlprogramm verfügt. Doch was bringt dieserStandortvorteil? Wenig bis nichts. Über weite Strecken wirkte dasDelegiertentreffen in Hannover so, als hätten sich dort zwei Parteienversammelt. Die eine ist aufs Mitregieren aus, die andere fürchtetgenau das wie der Teufel das Weihwasser. Gregor Gysi und SahraWagenknecht als ihre jeweils profiliertesten Vertreter trennen Weltenvoneinander. Dass sich daraus trotzdem keine offene Feldschlachtentwickelte, wie man sie aus der jüngeren Linken-Geschichte kennt,hängt mit einem schlichten Umstand zusammen: Die Linke musste denKonflikt nicht wirklich austragen. Denn nach Lage der Dinge wird siesich auch im Herbst auf den Oppositionsbänken wiederfinden.Rot-Rot-Grün ist eine Phantomdebatte. Das hat auch mit einerwankelmütigen SPD zu tun. Spätestens nach der verlorenen Landtagswahlin Nordrhein-Westfalen legte sie alle zarten Annäherungsversuche zurLinken auf Eis. Stattdessen entdeckte Kanzlerkandidat Martin Schulzsogar seine Liebe zur FDP. Damit ist es den ideologischen Hardlinernin der Linkspartei ein Leichtes geworden, die Genossen von derKonkurrenz als neoliberalen Verein abzumeiern. Wagenknecht & Co wärees ohnehin ein Gräuel, ihre ideologischen Bastionen durchirgendwelche Kompromisse aufweichen zu müssen. Da kommt ihnen Schulz'Schwenk gerade recht. Und geradezu wie Stalking wirken dann umgekehrtdie Bemühungen aus dem Reformerlager der Linken, nicht alle Türen zurSPD zuzuschlagen. Dabei könnte sich gerade aus dieser Haltung einspannender Wahlkampf entwickeln. Ungeachtet aller Abschottung zurLinken will die SPD ja weiter unter dem Banner der sozialenGerechtigkeit segeln - der Paradedisziplin der Linkspartei. Zwarwurden dazu in Hannover wieder allerlei weltfremde Verheißungenbeschlossen - von der Rente schon mit 60 bis hin zu einer monatlichenGrundsicherung von 1050 Euro. Tatsache bleibt aber trotzdem, dass SPDund Linke auf dem sozialen Feld am ehesten anschlussfähig sind. Mitwem sonst könnten die Sozialdemokraten ihre Forderung nach einerVerlängerung des Arbeitslosengeldes durchsetzen? Oder eineStabilisierung des Rentenniveaus? Mit der Union nicht. Und mit derFDP schon gar nicht. Kurzum, wenn es den Sozialdemokraten mit ihrensozialen Vorhaben für die nächste Wahlperiode wirklich ernst wäre,dann müssten sie auf die Linkspartei zugehen. Ansonsten machen siesich unglaubwürdig. Für die Linke gilt das umgekehrt natürlichgenauso. Realistischer ist freilich ein anderes Szenario: Die Unionwird im Herbst erneut von den ideologischen Aversionen innerhalb deslinken Lagers profitieren. Bereits vor vier Jahren vermochten SPD,Linke und Grüne nichts miteinander anzufangen. Damals hatten sieimmerhin eine rechnerische Mehrheit. Heute ist nicht einmal die inSicht. Es läuft prima für Angela Merkel.