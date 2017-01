Cottbus (ots) - Anstatt den Hunderten Polizisten zu danken, dasssie in der Silvesternacht für Sicherheit am Kölner Hauptbahnhofgesorgt haben, beklagen sich einige politische Bedenkenträger nunüber den Begriff "Nafri" in einem Tweet der Beamten. Im polizeilichenSprachgebrauch steht er für "Nordafrikaner". Die an den Haarenherbeigezogene Empörung über diese Nebensächlichkeit vernebelt nurden Blick auf das Wesentliche. Denn die meisten Beamten hätten anSilvester sicherlich etwas Besseres vorgehabt, als am Bahnhof Dienstzu schieben. Dass ihr Einsatz dringend notwendig gewesen ist, zeigtder Umstand, dass sich wie im vergangenen Jahr Hunderte Männeroffenkundig nordafrikanischer Herkunft verabredet hatten und nachAngaben der Polizei sehr aggressiv auftraten. Wer da immer noch sotut, als sei die Verwendung des richtigen Wortes in einer 140Zeichen-Mitteilung bei Twitter wichtiger als die Verhinderung vonschlimmen Straftaten, der hat die Dimension dessen, was seinerzeit inKöln passiert ist, nicht begriffen. Übrigens gibt es auch noch andereAbkürzungen für so manche Herkunft, bei deren Verwendung nicht gleichdie Rassismus-Keule rausgeholt wird: "Amis" für Amerikaner, "Tommies"für Briten, "Ösis" für Österreicher, "Krauts" für Deutsche, Wessis,Ossis - die Liste lässt sich noch verlängern. In dieser speziellenSituation, vor dem speziellen Hintergrund der Ereignisse desvergangenen Jahres war es außerdem richtig, nach in Augenscheinnahmeder Personen rasch und konsequent zu handeln. Die meisten Beamtenhaben im polizeilichen Alltag ein sicheres Gespür dafür, von wem wannwelche Bedrohung ausgehen könnte. Und da es immer häufiger beiöffentlichen Veranstaltungen und Feiern eines großen Polizeiaufgebotsbedarf, sollte dies die Politik deutlich mehr aufschrecken als dieVerwendung des Wortes "Nafri" in einem Tweet.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell