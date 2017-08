Lausitzer Rundschau: Ungenutzte Potenziale Angespannte Fachkräftesituation

Cottbus (ots) - Klar ist, dass sich die Zahl der Fachkräfte inDeutschland schon wegen der demografischen Entwicklung lichten wird.Umso mehr kommt es darauf an, die vorhandenen Potenziale optimal zunutzen. Wenn längerfristig zum Beispiel Lastwagenfahrer oderBuchhalter durch die Digitalisierung der Arbeitswelt überflüssigwerden, dann braucht es breit angelegte Umschulungsprogramme, umBetroffene für andere Berufe fit zu machen, in denen Personalmangelherrscht. Ein Thema, das übrigens auch vor dem Hintergrund derjüngsten Migrationswelle nicht zu unterschätzen ist. Größere Reservenschlummern auch noch in der Struktur des Erwerbslebens:Untersuchungen zufolge gibt es allein 750 000 teilzeitbeschäftigteFrauen, die gern länger arbeiten würden, es aber nicht können, weilihr Unternehmen keine Möglichkeiten dafür sieht. Ein grundlegendesProblem besteht auch darin, dass sich Politik gern für die wachsendeZahl der Studienanfänger feiern lässt, obwohl viele unter ihnen füreinen soliden Berufsabschluss womöglich besser geeignet wären. DieBerufsorientierung sollte verstärkt in den Gymnasien Einzug halten.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell