Lausitzer Rundschau: US-Präsident Trump verkündet Einreiseverbote für Muslime

Cottbus (ots) - Das US-Einreiseverbot betrifft Deutschland nicht?Das ist in vielfacher Hinsicht falsch. Es betrifft auch deutscheStaatsbürger, nämlich alle, die einen Doppelpass mit einem aufder Trump-Liste aufgeführten Länder haben. Und wenn das Reisen vonManagern von deren Glauben abhängig gemacht wird, betrifft es auchdie deutsche Wirtschaft, so wie die Weltwirtschaft insgesamt, sogaramerikanische Konzerne. Trump macht ernst und trampelt viele Wertenieder. In diesem Fall, um irrationalen Wählern irrationaleHoffnungen zu machen, sie seien so vor Terrorangriffen geschützt. Ausdem Prinzip der internationalen Solidarität mit Kriegsflüchtlingen,immerhin eine UN-Verpflichtung, klinkt er sich mal eben aus. DieFreiheit der Religionsausübung, ein Gründungsmotiv der VereinigtenStaaten, wird durch die Diskriminierung einer bestimmtenReligionsgruppe eingeschränkt. Trump raubt seinem Land gleich zuBeginn seiner Amtszeit einen Teil seiner bisherigen Identität. Amkommenden Freitag wird erst ein Prozent der Amtszeit Trumps vorbeisein. Wie sollen, bei diesem Tempo der Schläge, die restlichen 99Prozent werden? Und bei all dem ist noch nicht die Rede vom Prinzipder Vernunft und der Kooperation in der internationalen Politik, dasTrump massiv verletzt. Es würde gebieten, Mexiko bei seiner zuletztpositiven Entwicklung weiter zu helfen, statt es in den Abgrund einervon außen aufgezwungenen Krise zu stoßen, es würde gebieten, dieKrisenregionen im Nahen Osten zu stabilisieren, statt sie zuisolieren, es würde gebieten, offen zu sein für den interkulturellenDialog, statt den gegenseitigen Hass noch zu schüren, der nur denIslamisten nutzt. Das Prinzip der Vernunft ist Leitschnur desHandelns in allen verbündeten Ländern des Westens, es ist Basis dergesamten Politik der Uno und aller internationalen Organisationen.Für den neuen amerikanischen Präsidenten aber gilt nur noch dasPrinzip "America First." Horst Seehofer lobt das Tempo, mit dem Trumpumsetzt, was er versprochen hat. Wenn Seehofer Schnelligkeit an sichschon als Wert ansieht, kann er gleich die Profilierungsrennen jungerRaser in deutschen Innenstädten bejubeln. Angela Merkel hat mitetwas Verzögerung Worte der Kritik gefunden, noch sehr verhalten.Theresa May ebenfalls. Die Kritik betrifft zunächst konkret dieEinreiseverbote. Doch sollte nun in Europa klar geworden sein, dassTrump alles wahr macht, was er im Wahlkampf gesagt hat. Deshalb kanner kein Partner für Europa sein, nicht, wenn er nicht einlenkt. Erist nur ein neuer, rabiater Mitbewohner in dieser Welt, einer, denman sich so weit und solange wie möglich vom Hals halten sollte.Merkel muss sich mit einem Besuch im Weißen Haus nicht eilen, siewird dort ohnehin nichts erreichen. Europa ist jetzt viel wichtiger.