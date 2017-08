Lausitzer Rundschau: Trumps Kehrtwende / Ein Elefant in Afghanistan

Cottbus (ots) - Gegen Donald Trumps Afghanistan-Strategie ist einElefant im Porzellanladen eine kontrollierte Angelegenheit. Erst diespontane ("wir gewinnen dort nicht") Abzugsankündigung desPräsidenten, jetzt eine Aufstockung der Streitkräfte ohne Sinn undVerstand. Anders kann man es nicht nennen. Denn wenn Trump sagt, esgehe ihm nicht mehr um die Wiederherstellung der Staatlichkeit desLandes, sondern nur noch um den Kampf gegen Terroristen, wenn von ihmsogar wieder der Einsatz von Söldnern erwogen wird, dann hat er nichtnur die Ursachen des Konflikts nicht verstanden, sondern auchkeinerlei Strategie für seine Beilegung. Mit der "Mutter allerBomben", die er gleich zu Beginn seiner Amtszeit abwerfen ließ, undein paar Tausend Soldaten mehr kann man der Hydra Taliban zwarheftigere Schläge versetzen, sie aber nicht besiegen. Dazu müsste mandie gesprächsbereiten Teile der Taliban einbinden und den Restisolieren, innen- und außenpolitisch. Dazu müsste man halbwegsstabile staatliche Strukturen schaffen, also auch halbwegs stabilesoziale und politische Verhältnisse. Das ist weit komplexer, alsTrump zu denken vermag. Das erfordert außer Soldaten vor allen DingenGeld, Geduld und Diplomatie. Der US-Präsident aber stößt nicht nurdie Regierung in Kabul vor den Kopf, sondern die pakistanische gleichnoch mit, ohne die in der Region nichts geht. Und weil er gerade soschön dabei ist, schürt Trump mit der Einbeziehung Indiens zu allemÜberfluss auch noch einen neuen Konflikt mit China, mit dem erohnehin schon über Kreuz liegt. Man kann mit einer einzigen Redediplomatisch kaum mehr Durcheinander anrichten, als Trump es jetztgetan hat. Freilich ist er nicht der Erste - und wahrscheinlich auchnicht Letzte - der beim Thema Afghanistan irrlichtert. Denn derEinsatz ist tatsächlich schwierig, frustrierend und unpopulär.Überall. Mit der Bildung der Nato-Mission "Resolute Support" warzuletzt aber wieder eine halbwegs vernünftige Basis gefunden worden:Militärische Hilfe für die afghanischen Streitkräfte, damit diesezunehmend selbst die Sicherheitsverantwortung für das Land übernehmenkönnen. Bei gleichzeitiger massiver Aufbauhilfe für das Land.Deutschland unterstützt diesen Ansatz mit viel Geld und fast 1000Soldaten. Ob das Konzept trägt, ist fraglich, dass es nicht trägtaber noch nicht bewiesen. Gemeinsam rein, gemeinsam raus, das warimmer der Grundsatz der Alliierten in Afghanistan. Das gilt nicht nurmilitärisch. Die deutschen Soldaten sind aus Bündnissolidarität mitAmerika nach den Anschlägen vom 11. September 2001 an den Hindukuschgeschickt worden. Wenn Trump tatsächlich meint, er könne dieStrategie nun ganz allein bestimmen, dann sollte man sie schleunigstwieder heimholen. Angela Merkel oder ihr Nachfolger werden diesalsbald zu klären haben.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell