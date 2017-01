Lausitzer Rundschau: Trump ist auch eine Chance Zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika

Cottbus (ots) - Die USA sind Europas Sehnsuchtsland - und mitunterauch sein Hassobjekt. Sie faszinieren kulturell, von Jeans bisHollywood - und sind uns in manchem doch fremd. In der Reaktion aufseine Präsidenten ist das immer deutlich geworden. Die Bewunderungfür Kennedy, noch größer als jetzt für Obama, hat eine ganzeGeneration geprägt. Ebenso die Proteste gegen Johnsons und NixonsVietnamkrieg oder Reagans nukleare Aufrüstung. Es ist einambivalentes Verhältnis, ein Auf und Ab. Aber nie war es ein Bruch.Mit Donald Trump könnte es zu einer dauerhaften Entfremdung kommen.Es wird davon abhängen, was er von seinen Ankündigungen umsetzt undob er länger als vier Jahre amtiert. Wenn es so schlimm kommt, wieman befürchten muss, wird seine Amtszeit die Welt verändern. Die USAwerden dann aus europäischer Sicht eine fremde Macht sein, so fremdwie China oder Russland. Es wird keine natürliche Wertegemeinschaftmehr geben und vielleicht keine Nato. Es wird das Ende des Westenssein, wie wir ihn kennen. Und dann wird die kulturelle Attraktion derUSA ebenfalls abnehmen. Trump wird auch in Europa eine neueProtestkultur erzeugen, wie sie in den Vereinigten Staaten bereitserkennbar wird. Das Paradoxe ist: Für Europa ist das sogar eineChance. Denn diesmal ist es nicht nur die Jugend, die einenbestimmten US-Präsidenten zutiefst ablehnt oder Angst vor ihm hat.Diesmal ist es der weit überwiegende Teil der Bevölkerung, und es istnahezu die gesamte politische, geistige und wirtschaftliche Elite.Sie spürt in der Spiegelung zu diesem ungehobelten Parvenü, was hierin Europa erreicht worden ist. Und was es zu verteidigen gilt. Trumpkommt vielleicht gerade zur richtigen Zeit, um die europäischenPolitiker zur Besinnung zu bringen: Wollen sie ebenfalls demNationalismus hinterherlaufen, der Abschottung, einer Politik desgegenseitigen Übertrumpfens statt der Kooperation? So wie es dieBriten mit dem Brexit schon begonnen haben? Das Bewusstsein wirdwieder steigen, dass das auf einem so engen und vielfältigenKontinent nicht funktionieren kann. Es wird übrigens auch in Amerikanicht funktionieren. Also wird das europäische Selbstbewusstseinwieder wachsen. Das muss es sowieso, genau wie seine Militärausgaben.Denn Europa wird mehr als bisher auf sich gestellt sein in der Welt.Der Teil der europäischen Bevölkerungen, der Trump für einenHoffnungsträger hält, wird spätestens dann ernüchtert sein, wennseine Impulsivität zu internationalen Konflikten führt, wenn seinSchuldenfeuerwerk die Konjunktur abwürgt, und wenn seinProtektionismus Handelskriege auslöst, die Deutschland und EuropaArbeitsplätze kosten. Mit Trump regiert nun einer aus der weltweitenneonationalistischen Bewegung. Gottseidank nicht in Deutschland,nicht in Europa. Die Welt wird sehen, was das bedeutet. Und sie wirdhoffentlich klüger werden.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell