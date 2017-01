Lausitzer Rundschau: Suchen ohne zu finden Zur Suche nach einem Atommüllendlager

Cottbus (ots) - Keiner, aber auch gar keiner, will einAtommüll-Endlager vor seiner Tür - respektive unter seinem Keller .Die Brandenburger haben dabei Glück, ihre Land ist vor allem aufdafür denkbar ungeeigneten "Karnickel"-Sand gebaut. Zumindesttheoretisch denkbar aber scheint eine Lagerung der strahlendenAltlasten im Oberlausitzer Granit. Dass sich die Sachsen schonfrühzeitig gegen solche Überlegungen wehren, überrascht nicht.Endlagersuche bedeutet für die betroffene Region nämlich vor allemEines: Stillstand. Abgesehen davon, dass das Image der betroffenenRegion auf Dauer ruiniert ist, gelten dort dann auch gesetzlicheVeränderungsbeschränkungen, die eine Regionalentwicklung stoppen. Soweit, so verständlich, so schlecht. Tatsache bleibt, dass es denlebensgefährlichen Müll einfach mal gibt. Aber auch der Neustart derSuche nach einem dauerhaften Strahlen-Grab wird in den nächstenJahrzehnten nicht viel mehr bringen als Widerstand undAnti-Atomproteste. Ein Endlager ist damit genauso fern wie eh und je.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell