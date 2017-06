Lausitzer Rundschau: Suche nach neuen Geschäften Zu Entwicklungen in der brandenburgischen Energiewirtschaft

Cottbus (ots) - Wer geglaubt hat, die neuen tschechischenEigentümer wollen nach dem Kauf der Lausitzer Braunkohlewirtschafteinfach nur Strom erzeugen, so lange es noch geht, hat sich geirrt.Die Leag hat die Absicht, bei der weiteren Entwicklung desEnergiemarktes aktiv mitzumischen. Da geht es um Speicher unddigitale Leitsysteme, um das immer komplexer werdende Geschäft vonStromangebot und Stromnachfrage zu managen. Das wird keine große Zahlneuer Jobs schaffen, aber vielleicht den Braunkohlestrom etwas längeram Markt halten. Und es macht das noch immer größteIndustrieunternehmen der Region weiterhin für junge Menschenattraktiv. Wer in diesen neuen Bereichen tätig ist, kann überallarbeiten, wo es um Strom und Netze geht. Die Art der Erzeugung istdabei egal. Und die Region kann mit ihrer Kompetenz in Sachen Stromweiterhin im Energiemarkt eine Rolle spielen. Auch das gehört zumStrukturwandel der Lausitz.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell