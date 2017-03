Lausitzer Rundschau: Sorben, Wenden und die Zukunft Hauptversammlung der Domowina

Cottbus (ots) - Stück für Stück droht die Kultur der Sorben undWenden in der Lausitz zu verschwinden. Die Zahl der Muttersprachlerist heute Minderheit in der Minderheit. Die Domowina, in der DDRgefördert und überwacht, ist als Interessenverband zwar staatlichanerkannt, aber umstritten. Inzwischen gibt es Ideen wie die einessorbischen Parlaments, einem Serbski Sejm. Mehrheitsfähig ist dasbisher auch nicht. Daher macht es wenig Sinn zu streiten. Es gehtkünftig mehr denn je darum, gemeinsam für den Fortbestand zu kämpfen.Wie können junge Leute noch begeistert werden? Echte Debatten darüberschaden nicht. Gut, dass Domowina und Sejm-Anhänger nun ausloten, wiesie zusammenarbeiten können.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell