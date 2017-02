Lausitzer Rundschau: Seltsame Blüten Zur neuen Debatte über die Wehrpflicht in Deutschland

Cottbus (ots) - Die Debatte über größereVerteidigungsanstrengungen treibt seltsame Blüten. Teile der Union,aber auch der Reservistenverband haben jetzt sogar die Wehrpflichtwieder entdeckt. Der Vorstoß passt scheinbar bestens zu der vonVerteidigungsministerin Ursula von der Leyen gerade angekündigtenPersonalaufstockung in der Truppe. Fast 200 000 Bundeswehrsoldatensoll es demnach bis zum Jahr 2024 geben, 30 000 mehr als jetzt. Dasmuss auch ohne Wehrpflicht gelingen. Alles andere wäre höchstproblematisch. Als die Wehrpflicht vor sechs Jahren ausgesetzt wurde,geschah das vor allem wegen der schreienden Wehrungerechtigkeit. AusKostengründen war die Truppe immer wieder verkleinert worden. Umtrotzdem optisch aufrechtzuerhalten, was immer absurder zu werdendrohte, kannte die politische Kreativität kaum noch Grenzen. Bei derMusterung genügte praktisch schon eine Zahnspange oder Brille, um derEinberufung zu entgehen. Auch Verheiratete waren irgendwann außenvor. Zudem wurde das maximale Einberufungsalter im Grundsatz auf 23Jahre begrenzt. Durch solche Tricks galt dann nur noch der Bruchteileines Männer-Jahrgangs als "wehrdiensttauglich". Die Masse jungerpotenzieller Rekruten sah die Kaserne nur von außen. Auch bei einer200 000-Mann-Armee wäre es um die Wehrgerechtigkeit mehr schlecht alsrecht bestellt. Ganz abgesehen davon, dass man für Musterung undGrundwehrdienst erst wieder Strukturen schaffen müsste. Ein weitererUmstand, der gegen die Wiederbelebung der Wehrpflicht spricht, istder Mangel an einer schlüssigen militärpolitischen Begründung. DieWehrpflicht war immer auf die Landesverteidigung fokussiert. Dasscheinen manche schon vergessen zu haben. Auch wenn es mit demFrieden in der Welt wahrlich nicht zum Besten steht, so fehlt dochgottlob ein potenzieller Aggressor, der Deutschlands Grenzen bedrohenkönnte. Das gilt zweifellos auch für Russland. Sicher hat Deutschlandeine wachsende internationale Verantwortung. Dazu bedurfte es keinerErinnerung aus den USA wie kürzlich bei der MünchnerSicherheitskonferenz geschehen. Der Wehretat von der Leyens sahnämlich auch schon vorher deutliche Steigerungen vor. Dieeigentlichen Herausforderungen sind der internationale Terrorismusund regionale Brandherde, die zu einer starken Flüchtlingswellegeführt haben. Für Bundeswehreinsätze im Ausland braucht esallerdings professionelles Personal und keine Amateure. Und gegenCyber-Attacken helfen nur Computer-Spezialisten. Die Bundeswehr musshier um die besten Köpfe werben und dabei gegen die Konkurrenz derWirtschaft bestehen. Hier ist tatsächlich mehr Geld notwendig. Füreine attraktive Entlohnung. Für eine gute militärische Ausrüstung.Aber nicht für die Wiedereinführung der Wehrpflicht.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell