Lausitzer Rundschau: Ein Schritt zurück - wenn möglich gemeinsam Merkel zu Gesprächen in Warschau

Cottbus (ots) - Jaroslaw Kaczynskis fundamentalistischerKatholizismus und seine kruden Ansichten von Opposition undRechtsstaatlichkeit sind mit den Werten Europas nur schwer zuvereinbaren. Aber es ist nun auch noch nicht so schlimm, dass mangleich ganz den Stab brechen müsste. Zu Recht hat sich Angela Merkelin Warschau mit öffentlicher Kritik zurückgehalten, ohne das Themavöllig zu verschweigen. Zumal es viele gemeinsame Interessen gibt.Polen will zu allererst Sicherheit vor Russland. Und seit die USA mitDonald Trump dafür keine Garantie mehr sind, gibt es für Warschau nurnoch einen Ansprechpartner: Europa, vor allem Deutschland. Kaczynski,der gegenüber Berlin viele großmäulige Sprüche geklopft hat, merktnun wohl, dass man sich besser nicht alle gleichzeitig zum Feindmacht. Das alte Weimarer Dreieck - Frankreich, Deutschland, Polen -ist die Kernachse der divergierenden Interessen auf dem Kontinent. Esmuss nun wiederbelebt werden. Sicher wird man die Wahlen in wichtigeneuropäischen Ländern in diesem Jahr abwarten, doch dann muss eineReform begonnen werden. Das Ziel "immer mehr Europa" ist derzeitnicht zu halten. Die EU muss sich auf ihren Kern besinnen, dengemeinsamen Markt, die Sicherung der Außengrenzen, Umwelt- undSozialstandards, wenn sie nicht auseinanderfliegen will. Das istwegen Brexit und Trump besonders Deutschlands Interesse. Also istauch von Berlin jetzt Kompromissbereitschaft gefragt. Zum Beispielbei der Flüchtlingspolitik. Kaczynskis Ankündigung, den Flüchtlingenstärker an ihren Herkunftsorten zu helfen, könnte die Basis für einenMinimalkompromiss sein. Geld gegen Menschlichkeit. Kein schönerKompromiss wäre das, gemessen an dem Optimismus, mit dem daseuropäisch- polnische Verhältnis 2004 einmal anfing. Aber Politikgeht oft zwei Schritte vor, einen zurück. Jetzt wird eben einerzurück gemacht. Wenn möglich gemeinsam.