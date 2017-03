Lausitzer Rundschau: Schluss mit der Freiwilligkeit Die Engpäse bei der Medikamentenversorgung

Cottbus (ots) - Beim Geld hört bekanntlich die Freundschaftauf. Und bei hochwirksamen Arzneimitteln, die speziell in Klinikenfür schwere Erkrankungen eingesetzt werden, geht es um richtig vielGeld. "Freundschaft" und "Freiwilligkeit" sind bei ihrerBereitstellung deshalb keine Kategorien, die eine Rolle spielendürfen. Auch wenn der Nachweis im Einzelfall schwerfällt: Es sieht soaus, als ob Pharmafirmen in der Vergangenheit ihre Marktmachtskrupellos nutzten, um mit künstlich erzeugten LieferengpässenPreisdruck aufzubauen. Es war daher allerhöchste Zeit, dass diePolitik diese undurchsichtigen Praktiken beendet. Deshalb ist das amDonnerstag im Bundestag beschlossene Gesetz zurArzneimittelversorgung der richtige Schritt. Die Preisbremse fürArzneimittel verpflichtet die Hersteller, ihre Lagerbeständeoffenzulegen. Damit ist in diesem Bereich die Freiwilligkeit vorbei.Schließlich geht es auch um richtig viel Geld.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell