Lausitzer Rundschau: Scheinfrieden und Schleiertanz für Merkel CDU und CSU beerdigen ihren Streit

Cottbus (ots) - Der gemeinsame Auftritt von Angela Merkel undHorst Seehofer am Montag ist ein politischer Schleiertanz gewesen.Alles wieder prima. Doch nach all den Attacken aus Bayern ist esnicht sonderlich glaubhaft, dass die CDU-Chefin und derCSU-Vorsitzende nun ihren zweiten oder dritten Frühling erleben.Angela Merkel geht mit vielen Schwachstellen in ihre vierteKanzlerkandidatur. Erstens ist sie wegen ihrer Flüchtlingspolitikbeim Volk nicht mehr so unangefochten wie früher. Die AfD sitzt ihrim Nacken. Zweitens steht ihre eigene Basis nicht mehr geschlossenhinter ihr. Drittens zweifelt sie selbst an sich, wie ihr Zaudern unddie dann schmuck- und lustlose Verkündung der erneuten Kandidatur imNovember gezeigt haben. Auch in München wurde die Zustimmung der CSUnicht zelebriert oder gefeiert, sondern lediglich während einerPressekonferenz geschäftsmäßig erläutert. Aufbruch und Neustart sindetwas anderes. Viertens steht der CDU-Vorsitzenden mit Martin Schulzjetzt plötzlich ein SPD-Gegenkandidat gegenüber, der selbst imbürgerlichen Lager Sympathien zu sammeln scheint. Am Montag lag dieSPD sogar erstmals in einer Umfrage vor der Union - eine beispielloseAufholjagd. Sollte sich der Trend in den nächsten Wochen verfestigen,könnte sich der neue Unions-Friede schnell als ein Scheinfriedeentpuppen. Hinzu kommt, dass CSU-Chef Seehofer mächtig unter Drucksteht. Der Bayernkönig wird seine liebe Mühe haben, jene für einenMerkel-Wahlkampf zurückzugewinnen, die er vorher gegen die Kanzlerinaufgebracht hat. Womöglich hängt sogar Seehofers eigenes politischesSchicksal davon ab, inwieweit ihm das gelingen wird. Der Bayer bleibtunberechenbar. Das weiß auch Merkel. Die Kanzlerin selber hat schongesagt, es werde ihr schwierigster Wahlkampf werden. Ihre Vorahnungist mehr als berechtigt.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell