Lausitzer Rundschau: Ruckelfrei - aber nicht berauschend Zur Übertragung der Handball-Weltmeisterschaft in deutschen Medien

Cottbus (ots) - Heute startet Deutschland in die Handball-WM - undwir sehen das Spiel gegen Ungarn live nur im Internet. Ich habe mirdas Angebot der DKB-Bank gestern angeschaut: Slowenien gegen Angola,mit englischem Kommentar - kein besonders großes Vergnügen. DieBilder sind zwar in Ordnung, der Livestream läuft auch ruckelfrei -aber die Atmosphäre geht verloren. So wird aus dem Familienereignis,das bei der EM 2016 bis zu 13 Millionen Deutsche vor dem TVregelrecht berauscht hatte, nun gefühlt eine Angelegenheit füralleinstehende Informatiker. Dieses TV-Debakel sollte eine Warnungsein: Da können Verbände und Politiker hierzulande noch so langedarüber debattieren, welche Sportereignisse denn in unseremRundfunkstaatsvertrag geschützt werden sollten - das interessiert inder Sportwelt sowieso niemanden. Stattdessen muss auf internationalerBühne dafür gekämpft werden, dass die großen Weltverbände ihreÜbertragungsrechte nicht ohne Sinn und Verstand an die Meistbietenden- wie in diesem Fall an den kompromisslosen Vermarkter "beIn" aus demKatar - verscherbeln. Sonst blüht uns Derartiges bald auch an andererStelle. Oder zweifelt jemand ernsthaft daran, dass nicht auchGigantomane Infantino und seine Fifa-Clique ab einer gewissen SummePetro-Dollars schwach werden?