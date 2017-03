Lausitzer Rundschau: Das Recht einer freien Wahl Zu: Türken in Deutschland

Cottbus (ots) - Noch gehen selbst Kritiker der türkischenRegierung davon aus, dass die Abstimmung über dasVerfassungsreferendum weitgehend fair und korrekt verlaufen wird.Insofern gab es für die Bundesregierung keinen Grund, denDeutsch-Türken hierzulande die Teilnahme daran zu verwehren. DenGenehmigungsbescheid aus Berlin darf man nun allerdings Erdogan undseiner Clique vorhalten, die mit wüsten und großmäuligenBeschimpfungen nur so um sich werfen. Hierzulande darf jeder seineMeinung sagen, selbst Erdogan, wenn er sich an die Regeln hält. Undhier darf jeder wählen, solange die Wahl frei ist. An diesem Punktfreilich ist eine Einschränkung vorzunehmen: Für den Fall, dassErdogan sein Präsidialsystem tatsächlich durchsetzt, muss es dieletzte Genehmigung dieser Art gewesen sein. Denn was danach kommt,werden nur noch Scheinwahlen zur Bestätigung einer faktischenDiktatur sein. Dafür muss kein Land die Hand zur Hilfe reichen.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell