Lausitzer Rundschau: Die Qual des Geldausgebens Bund erzielt Milliarden-Überschuss

Cottbus (ots) - Deutschland hat ein Luxusproblem. Anstatt sichüber das Stopfen von Haushaltslöchern den Kopf zu zerbrechen, wie esbis vor wenigen Jahren noch zur Berufsbeschreibung einesBundesfinanzministers gehörte, ist Wolfgang Schäuble mit sattenÜberschüssen beschäftigt. Der amtierende Kassenwart schwimmt im Geld.Nicht nur, dass der Bund nach mehr als vier Jahrzehnten wieder"schwarze Zahlen" schreibt, also keine neuen Kredite mehr aufnehmenmuss. Der Bund darf mittlerweile sogar mehr Geld ausgeben, als erursprünglich veranschlagt hatte. Freilich kann auch das zur Qualwerden. Denn wo es etwas zusätzlich zu verteilen gibt, da schießendie Wünsche ins Kraut. Schäubles Plädoyer für den Schuldenabbauscheint da im ersten Moment vernünftig zu klingen. Erstens steht derBund bei den Banken nach wie vor mit weit mehr als einer Billion Euroin der Kreide. Und zweitens geht der Finanzminister damit allenanderen Begehrlichkeiten aus dem Wege. Wahr ist allerdings auch, dassdie Kreditzinsen auf einem historischen Tiefstand sind und es mit derdeutschen Wirtschaft nach allen Prognosen auch weiter gut vorangeht.Vor diesem Hintergrund wird es höchste Zeit, dass die Menschen, diedas alles erarbeiten, stärker persönlich profitieren. Schon vorMonaten hatte Schäuble eine durchgreifende Steuerreform in Aussichtgestellt - allerdings erst für die Zeit nach 2017. Warum so spät?Offenbar will die Union ihr Wahlkampfpulver nicht vorzeitigverschießen. Die meisten Bürger dürften den Trick durchschauen undsich darüber ärgern. Genauso wie sie auch sauer sind, beinahe täglichvon einem robusten Wachstum zu hören, derweil am Krankenhaus oder derSchule um die Ecke immer stärker der Putz rieselt. MitSchuldentilgung sind diese Probleme nicht aus der Welt zu schaffen.Wohl aber mit einer gezielten Investitionsstrategie und einerEntlastung kleiner und mittlerer Einkommensbezieher.