Lausitzer Rundschau: Quadratur des Kreises Die SPD stellt ihr Rentenkonzept vor

Cottbus (ots) - Zeit für mehr Gerechtigkeit - das hat sich die SPDauf die Fahne geschrieben. Doch die Kampagne ist ziemlich ins Trudelngeraten, weil Kanzlerkandidat Martin Schulz lange Zeit nichtgeliefert hat. Nun will die Partei mit einem neuen Rentenkonzeptwieder Boden gut machen. Ob das gelingt, darf man allerdingsbezweifeln. Zunächst einmal ist es ja nicht so, dass die schwarz-roteBundesregierung, also auch die SPD, nichts für Rentner getan hätte.Noch in der vergangenen Woche wurden drei wichtige Reformgesetzeverbeschiedet: günstigere Konditionen bei Betriebsrenten, eineOst-West-Angleichung der Altersbezüge und weitere Nachbesserungen beider Erwerbsminderungsrente. Davor gab es schon die abschlagsfreieRente mit 63 und höhere Mütterrenten. Wenn Schulz der Union jetzttrotzdem praktisch vorhält, die Ruheständler im Stich zu lassen, dannhat das nichts mit der Wirklichkeit gemein. Immerhin muss man der SPDzugutehalten, dass sie sich um die langfristige Rente sorgt.Zweifellos würde ein immer weiteres Absinken des Rentenniveaus auchan der Akzeptanz des gesetzlichen Rentensystems rütteln. DieFestschreibung einer unteren Haltelinie ist deshalb sinnvoll.Allerdings überziehen Schulz und Sozialministerin Nahles dabeideutlich. Und sie ahnen es wohl auch selbst. Wie sonst ist es zuerklären, dass die schöne Rentenwelt der SPD rechnerisch schon in 13Jahren endet? Noch vor ein paar Monaten war Nahles ganz stolz, weitüber 2030 hinaus gedacht zu haben, weil die demografische Entwicklungnämlich erst dann richtig durchschlägt. Im Jahr 2015 war noch etwajeder fünfte Deutsche älter als 65 Jahre, im Jahr 2040 dürfte es fastjeder Dritte sein. Da kann das jetzige Rentenniveau schwerlich auchdann noch Bestand haben, sollen die Beschäftigten nicht über Gebührbelastet werden. Die SPD dagegen tut so, als sei ihr die Quadraturdes Kreises gelungen. Mit rentenpolitischer Seriosität hat dasallerdings wenig zu tun.