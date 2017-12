Lausitzer Rundschau: Das Projekt hat ein dickes Lob verdient Die EU und der Diesel

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Cottbus (ots) - Die Geschichte hinter der Einführung neuerTestverfahren für Autos hat das Zeug, zum Lehrstück für EU-Politik zuwerden. Sie zeigt zum einen, dass der Verbraucher bei Autothemendeutlich besser in Brüssel aufgehoben ist als etwa in Berlin oderParis. Die EU-Kommission hat nämlich die Initiative ergriffen, um dieweitverbreiteten Lügen der Hersteller zum Spritverbrauch von Autos zuentlarven. Und die Nationalstaaten waren es, die über ihr Recht, beiGesetzgebungsverfahren im Ministerrat mitzusprechen, diesen Wunschnach Transparenz nach Kräften unterlaufen haben. Sie haben etwa dafürgesorgt, dass die Hersteller eine Gnadenfrist bekommen, bis dierealistischeren neuen Verbrauchswerte in die Berechnung derFlottenverbräuche einfließen. Deutlich wird zum anderen, wie dick dieBretter sind, die in Europa gebohrt werden müssen, bevor sichwirklich etwas ändert: Die neuen Tests werden zwar heuteverpflichtend eingeführt. Bis die Angaben zum Spritverbrauch in denSchaufenstern der Autohäuser in allen 28 EU-Mitgliedsländernzumindest etwas ehrlicher ausfallen, werden aber noch mindestensanderthalb Jahre vergehen. Dies ändert aber nichts daran, dass dasProjekt ein dickes Lob verdient. Nicht nur die Angaben zumSpritverbrauch werden realistischer. Indem der Schadstoffausstoßkünftig bei ganz normaler Fahrt und nicht mehr auf der Rolle im Laborgemessen wird, ist Schummelei mit manipulierter Software nicht mehrmöglich. Damit hat die Kommission eine wichtige Lehre aus demDieselskandal gezogen.