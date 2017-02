Lausitzer Rundschau: Ein Problem als Phantom Kanzlerkandidat Schulz will Alg I reformieren

Cottbus (ots) - Martin Schulz ist schon viel Bewunderung zuteilgeworden. Nun will der neue Messias der SPD offenbar sogar Problemelösen, die gar keine sind. Im Rahmen seiner Gerechtigkeitsoffensivehat Schulz das Arbeitslosengeld I entdeckt, also diebeitragsfinanzierte Unterstützung bei Jobverlust. Schulz findet, dassdie Lebensleistung eines 50-Jährigen unter die Räder kommt, weil ernur 15 Monate lang Arbeitslosengeld beziehen kann und danach schonHartz IV droht. Im Kern ist das ein Generalangriff auf die Agenda2010, die viele Genossen am liebsten ganz aus demsozialdemokratischen Geschichtsbuch tilgen würden. Ihre Grundideebestand darin, die seinerzeit noch im großen Stil existierendeFrühverrentungspraxis abzuschaffen und Menschen länger in Arbeit zuhalten. Beides ist zweifellos gelungen. Der Anteil der älterenBeschäftigten war noch nie so groß wie heute. Statistiken belegenzudem, dass auch immer mehr Menschen innerhalb der Bezugsdauer ihresArbeitslosengeldes eine neue Stelle finden, also mit Hartz IV garnicht erst in Berührung kommen. Warum das Arbeitslosengeld für dieGeneration 50plus trotzdem verlängert gehört, will sich da nichterschließen. Der Vorstoß von Schulz erinnert fatal an die Einführungder abschlagsfreien Rente mit 63. Auch die war von der SPD unter demBanner des Respekts vor der Lebensleistung von "Malochern" propagiertworden, die auf ein besonders langes Arbeitsleben zurückblickenkönnen. Dass die meisten von ihnen wegen genau dieses Umstandesohnehin schon im Alter gut abgesichert sind, ließ die SPD glatt unterden Tisch fallen. Wenn Schulz wirklich etwas korrigieren will, dannsollte er die Rahmenbedingungen verbessern, unter denen der Anspruchauf Arbeitslosengeld überhaupt erst möglich wird. Denn immer mehrBeschäftigte haben eben genau nicht mehr die lückenloseArbeitsbiografie eines klassischen Industriearbeiters. Und das istbeim Arbeitslosengeld tatsächlich ein Problem.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell