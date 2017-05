Lausitzer Rundschau: Obama hat's gerissen . . . Zur Bilanz des evangelischen Kirchentages

Cottbus (ots) - Rund 120 000 Menschen beim Abschlussgottesdienst,etwa 106 000 Dauerteilnehmer in Berlin. Die Veranstalter desevangelischen Kirchentags können zufrieden sein. Im Jahr desReformationsjubiläums haben Deutschlands Protestanten einmal mehrgezeigt, dass sie sich für politische Diskussionen interessieren -nicht zuletzt das Gespräch von Barack Obama mit Kanzlerin AngelaMerkel hat schließlich die Massen angezogen. Bei Lichte betrachtetkönnen die Protestanten eigentlich nur froh darüber sein, dass derfrühere US-Präsident bei ihrem Treffen zu Gast war. Denn einenennenswerte eigene Themensetzung ist dem Kirchentag im Jahr desReformationsjubiläums nicht gelungen. Wie üblich gab es den großenGemischtwarenladen - vom Klimawandel zu den Frauenrechten, von MartinLuther bis zur AfD. Am Ende wird es deswegen wohl vor allem derAuftritt des früheren US-Präsidenten sein, der bleibt, wenn man sichin zehn Jahren an den Kirchentag zurückerinnert.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell