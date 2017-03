Lausitzer Rundschau: Die Null ist kein Selbstzweck Zur 2018er-Haushaltsplanung von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble

Cottbus (ots) - Das macht Wolfgang Schäuble wahrscheinlich keinerso schnell nach. Gleich vier Mal in Folge kommen seine Jahresetatsohne neue Schulden aus. Zum letzten Mal gab es so etwas in den1960er-Jahren. Der Kassenwart wird damit zweifellos in diefinanzpolitische Geschichtsschreibung eingehen, egal, ob er noch einweiteres Mal Minister wird oder nicht. Zur ganzen Wahrheit gehörenallerdings auch die günstigen Umstände, die dem CDU-Mann dasHaushalten vergleichsweise einfach gemacht haben. Als da wärenRekordbeschäftigung, niedrige Zinsen und üppige Steuereinnahmen dankflorierender Wirtschaft. Die Vorzüge der Niedrigzinsen, nämlich einebillige Bedienung der Altschulden, sind nun aber praktischausgereizt. Eher legen die Zinsen absehbar wieder zu. Auch werdensich die Steuerzuwächse wohl wieder abflachen. DieHaushaltsüberschüsse sowieso. Und durch die Alterung der Gesellschaftstehen auch die Renten- und Pflegekassen vor immer größerenHerausforderungen. All das ist auch an Schäubles mittelfristigerFinanzplanung abzulesen, die nunmehr bis ins Jahr 2021 reicht. Einausgeglichener Etat, so die Botschaft, ist zwar weiter machbar. Aberso leicht von der Hand wird das nicht mehr gehen. Nun ist die"schwarze Null" allerdings auch kein Selbstzweck. Wenn es in Schulenoder Schwimmhallen durchs Dach regnet und die sanitären Einrichtungennur noch ein rostiges Dasein fristen, kann der Verweis auf die schöneWelt der ausgeglichenen Haushalte beim Volk sogar Wut auslösen. ImÜbrigen lässt die verfassungsrechtlich verankerte Schuldenbremse fürden Bund durchaus einen gewissen Kredit-Spielraum zu, den die Unionaber partout nicht nutzen will. Stattdessen rühmt sie sich, dieVorgaben der Schuldenbremse sogar überzuerfüllen. Doch dadurchbleiben notwendige Investitionen auf der Strecke. Und womöglich aucheine durchgreifende Steuerreform. Jedenfalls klingt es danach, wennSchäuble die Bürger in Sachen Steuersenkungen wieder einmal auf dieZeit nach der Bundestagswahl vertröstet. Dabei muss eine Steuerreformgar keine großen Haushaltslöcher reißen. Den allermeisten wäre jaschon geholfen, wenn es an der Steuerfront endlich gerechter zuginge.Wenn Arbeitseinkünfte nicht mehr stärker besteuert würden alsKapitalerträge. Wenn große Erbschaften vom Fiskus nicht mehrweitgehend verschont blieben so wie jetzt. Und wenn das Wirrwarr beiden Mehrwertsteuersätzen endlich ein Ende hätte. An diese Aufgabenhat sich Schäuble nicht herangetraut. Denn seine Union hat neben der"schwarzen Null" noch ein zweites Credo: keine Steuererhöhungen,nirgends. Der vernünftige Ansatz, kleinere und mittlere Einkommen zuentlasten und dafür besonders große zu belasten, die Steuerquoteinsgesamt also nicht zu erhöhen, ist so von vornherein zum Scheiternverurteilt. Die nächste Bundesregierung macht es hoffentlich besser.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell