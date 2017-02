Lausitzer Rundschau: Niemand muss so was verstehen Zum Fall Hübner in Brandenburg

Cottbus (ots) - Es wird allerhöchste Zeit, dass die Wählbarkeitvon kommunalen Spitzenbeamten auch in Brandenburg eindeutig geregeltwird. Die Wähler sind zu Recht sauer, wenn ihnen zuerst ein Kandidatals "wählbar" auf den Stimmzettel geschrieben wird, der das Amt abermöglicherweise gar nicht antreten darf, weil am Ende dasbrandenburgische Beamtenrecht dagegen steht. So geschehen in Guben imvorigen Sommer. Noch immer empfinden viele Neißestädter deshalb dieSuspendierung des Wahlsiegers als "Aushebeln des Bürgerwillens". Soein rechtliches Verwirrspiel mag auch tatsächlich eine spannendeHerausforderung sein zum Gehirnjogging für angehendeVerwaltungsjuristen. Für die Lebenswirklichkeit sind derartigegesetzliche Winkelzüge untauglich. In Sachsen und anderenBundesländern gibt es solch klare Regeln übrigens längst.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell