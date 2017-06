Lausitzer Rundschau: Nicht immer ist Baaske schuld Tausende Abiturienten schreiben Mathe-Prüfung nach

Cottbus (ots) - Brandenburgs Lehrer gehen gern auf die Straße, ummehr Entlastung und ein höheres Gehalt zu fordern. Und in der Regelmachen sie auch einen guten Job - was vom PotsdamerBildungsministerium schon oft genug durch nicht durchdachte Reformen,durch schlechte Verwaltungsleistungen und Behördenchaos torpediertwurde. Im Fall des Mathe-Abiturs allerdings sieht die Situation einwenig anders aus. Auch wenn der jeweilige Minister in der Regel immerund grundsätzlich an allem schuld ist - in diesem Fall kann man denSchwarzen Peter nicht einfach so nach Potsdam schieben. Wenn von 30Prozent der Schulen niemand zu einer Fortbildung zu einem neuenRahmenlehrplan geschickt wird, ist das eine Schlamperei. Und wennPflichtstoffe in manchen Kursen nicht unterrichtet werden, weil mansich nicht richtig darüber informiert hat, ist das in erster Linieein Versagen des betreffenden Lehrers. Nein, wollte manBildungsminister Günter Baaske (SPD) wegen dieser Abiturpannewirklich kritisieren, dann allerhöchstens dafür, dass er nun nichtmit aller Härte durchgreift. Eigentlich wären jetztDisziplinarverfahren fällig.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell