Lausitzer Rundschau: Nato im Umbruch Zur Münchener Sicherheitskonferenz

Cottbus (ots) - Auch das größte Chaos im Weißen Haus kann darübernicht hinweg täuschen - kein US-Präsident zuvor hat die Welt nachleidglich vier Wochen Amtszeit so stark verändert wie Donald Trump.Den Beweis dafür lieferte die Münchner Sicherheitskonferenz. Innormalen Zeiten wäre es keine Notiz wert gewesen, hätte derStellvertreter eines US-Regierungschefs die Treue seines Landes zurNato beschworen. In München wollte der Beifall dafür gar nicht enden.Fragt sich nur, wem man mehr Glauben schenken kann, Trump oder seinemVize. Auch in München gab es darüber keine letzte Gewissheit. Nunwissen die europäischen Nato-Partner allerdings auch nicht erst seitDonald Trump, dass sie mehr für ihre Sicherheit tun müssen. AuchDeutschland hatte schon vor drei Jahren bei einem Gipfeltreffen inWales zugestimmt, zwei Prozent seines Bruttosozialprodukts in dieRüstung zu stecken. Doch ganz so ernst hat man das in Berlinoffenkundig nicht genommen. Die Probleme bei dieser Zählweise sind jaauch unübersehbar. Angesichts eines soliden Wachstums braucht es imdeutschen Rüstungsetat schon zusätzliche Milliarden, um dengegenwärtigen Stand von 1,2 Prozent überhaupt halten zu können.Umgekehrt könnte Griechenland die Militärausgaben wegen seinerdesolaten Wirtschaft zurückfahren und bliebe trotzdem Musterschülerim Fach Verteidigung. Tonnen-Ideologie hilft also nicht weiter. Dasgilt auch für die von Bundespräsident Joachim Gauck verfochtene Idee,ein Drei-Prozent-Ziel zu kreieren und darin die Entwicklungshilfeeinzubeziehen. Richtig an Gaucks Forderung bleibt allerdings,Verteidigung und Entwicklungszusammenarbeit nicht mehr längerpolitisch getrennt zu behandeln. Denn wer heute als Flüchtling nachEuropa kommt, ist ja in aller Regel vor fehlgeschlagenenMilitärinterventionen geflohen. Ob Donald Trump in solchen komplexenKategorien denkt, darf freilich bezweifelt werden.